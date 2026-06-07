Hasta 1.500 euros de multa por quedarse dormido en la arena de la playa

Con el calor y la temporada de vacaciones en pleno apogeo, las playas españolas vuelven a ser el escenario de una práctica tan extendida como desconocida en sus implicaciones legales: quedarse dormido en la arena al terminar la noche. Lo que para muchos no pasa de ser una anécdota veraniega tiene, sin embargo, un marco normativo claro que la prohíbe y que puede derivar en sanciones económicas nada desdeñables. La acampada libre está prohibida en todas las costas del país, al igual que estacionar vehículos en áreas no designadas para ese fin, según el artículo 33 de la Ley de Costas de 1988.

La clave está en cómo interpretan las autoridades esa permanencia nocturna. Dormir, aunque sea sobre una toalla y sin tienda de campaña, tiene la misma consideración que acampar, actividad que solo está permitida en un camping o en un establecimiento turístico. Esa equiparación entre hacer noche en la arena y acampar formalmente es el fundamento jurídico que habilita a los agentes para levantar acta y proponer una sanción.

Un abanico de multas según el municipio

La horquilla de sanciones es amplia y depende en buena medida de la ordenanza local de cada ayuntamiento, que puede añadir restricciones propias sobre la base estatal. Las multas por dormir en la arena pueden llegar a los 1.500 euros incluso por pasar la noche tumbado en la toalla en la mayoría de playas urbanas y naturales donde está prohibido acampar o pernoctar. En el extremo más grave, el endurecimiento de las ordenanzas y la Ley de Costas puede acarrear sanciones que van de 100 a 60.000 euros por actividades cotidianas como jugar a la pelota, fumar, recoger conchas o dormir en la arena.

Algunos municipios de especial afluencia turística son especialmente estrictos en este punto. En ciudades como Málaga, Cádiz, Marbella, Almería o Tarifa está prohibido dormir en la playa, con multas de hasta 1.500 euros, y en Tarifa suele vigilarse especialmente la presencia de tiendas improvisadas.

Más allá de las acampadas

La regulación del litoral abarca muchas más conductas de las que la mayoría de veraneantes conoce. La propia Ley de Costas limita también la ocupación del espacio por instalaciones temporales —chiringuitos, hamacas, sombrillas de servicio— que no pueden superar la mitad de la superficie de la playa en pleamar. Y la lista de lo que puede generar una sanción no para ahí. Entre las restricciones más extendidas figuran los juegos de pelota y deportes fuera de zonas habilitadas, con multas que en Málaga pueden llegar a los 3.000 euros por jugar a las palas en áreas no permitidas, 750 euros en Benidorm o 100 euros en Cádiz.

Ante este panorama, la recomendación es consultar las ordenanzas del municipio en cuestión antes de improvisar una acampada playera al término de una noche de verano. Cambios temporales por eventos, obras, alertas meteorológicas o campañas ambientales pueden endurecer controles, horarios y sanciones en cada temporada turística. El desconocimiento de la norma, como recuerda la legislación española, no exime de su cumplimiento.