Un electricista alerta del riesgo en miles de hogares tras el fallecimiento de un menor en Sevilla

Un joven de 17 años ha fallecido electrocutado en la localidad sevillana de Gelves tras sufrir una fuerte descarga al salir de la piscina y entrar en contacto con un punto de corriente en el domicilio familiar. El siniestro, bajo investigación de la Guardia Civil, ha provocado la reacción inmediata de profesionales del sector energético, que denuncian las graves deficiencias estructurales en materia de seguridad que presentan miles de inmuebles en España. El especialista en instalaciones fotovoltaicas y electricidad, Salva Orellana, ha difundido un análisis técnico a través de sus canales oficiales para concienciar sobre el estado real de los cuadros de protección domésticos.

El peligro oculto en las viviendas actuales

La muerte del menor en la provincia de Sevilla no constituye un hecho aislado o una mera imprudencia derivada de la humedad, sino el síntoma de un problema estructural en las edificaciones. "Ha fallecido un chaval de 17 años electrocutado en Sevilla. Y lo peor de todo esto es que esto podría pasar en muchísimas viviendas de las que yo visito día tras día", advierte Orellana. El técnico insiste en que el agua no justifica por sí misma un accidente mortal si los mecanismos de corte automático funcionan bajo los parámetros legales: "El chaval por lo visto estaba saliendo de la piscina y mojado ha tocado un electrodoméstico o un enchufe, pero eso no es motivo para decir que era una imprudencia. Una instalación correctamente hecha tiene que disparar el diferencial en caso de un contacto indirecto".

La falta de mantenimiento y la obsolescencia de los cuadros eléctricos son las principales anomalías detectadas en las inspecciones diarias. El instalador constata de forma habitual la ausencia de los dos pilares básicos de la seguridad en baja tensión: "No paro de ver viviendas a diario sin protección diferencial y sin una toma de tierra correcta".

Prioridades de inversión en seguridad doméstica

El sector técnico denuncia la falta de concienciación de los propietarios, quienes postergan las reformas eléctricas obligatorias frente a gastos estéticos o de mobiliario de coste muy superior. "Con este vídeo lo único que pretendo es llegar al máximo posible de personas para que entiendan que la electricidad no es ningún juego", explica el especialista, incidiendo en que "escatimar y ahorrar en la instalación eléctrica y las protecciones de tu vivienda no es ninguna tontería".

Las cifras de inversión requeridas para actualizar un cuadro general resultan insignificantes en comparación con otros elementos del hogar. El experto establece una comparativa directa sobre las prioridades económicas en las reformas de los inmuebles: "Si nos gastamos 3.000 euros sin problema en un sofá de decoración, mucho más tenemos que invertir en la seguridad eléctrica de nuestra vivienda. La electricidad mata y hoy ha ocurrido". Ante esta situación, insta a la población a contratar técnicos cualificados: "No esperes más, no pongas más excusas, llama a un profesional y verifica la instalación de tu casa".

El falso positivo del botón de prueba

Una de las advertencias más críticas del análisis se centra en la falsa sensación de seguridad que poseen los usuarios al comprobar de forma manual sus protecciones. El mecanismo de verificación integrado no garantiza que el interruptor sea capaz de salvar vidas ante una derivación crítica de corriente hacia una persona. "El hecho de que darle al botoncito test del diferencial lo haga disparar, no quiere decir que esté correctamente operativo", detalla el técnico, remarcando la necesidad de realizar mediciones de tiempo y sensibilidad con instrumental profesional.

Asimismo, Orellana señala directamente la responsabilidad deontológica y penal de los operarios que realizan modificaciones ilegales en las viviendas o que seleccionan componentes inadecuados para abaratar costes en las instalaciones de autoconsumo: "Si eres electricista y eres de los que va puenteando diferenciales o instalando en fotovoltaica diferenciales de 300 miliamperios, quiero que sepas que eres cómplice de esto". El coste de los materiales adecuados para garantizar la protección humana frente a contactos directos e indirectos resulta residual en cualquier presupuesto: "60 o 70 euros es lo que vale un diferencial tipo A de 30 miliamperios. ¿Eso es lo que vale la vida de un chaval de 17 años?".