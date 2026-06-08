Una ciudad japonesa cierra casi cien colegios por la irrupción de osos en zonas urbanas

La ciudad japonesa de Utsunomiya, en la prefectura de Tochigi, ha ordenado el cierre de 94 centros educativos después de registrar por primera vez en su historia la presencia de osos en zonas urbanas. La medida llega tras producirse más de una decena de avistamientos en apenas 24 horas y mientras las autoridades continúan buscando al animal, que sigue en libertad.

El primer aviso se produjo el pasado sábado, cuando un oso de entre uno y 1,3 metros de longitud fue visto en las inmediaciones del parque Nagaoka. Desde entonces, el animal ha sido detectado en distintos puntos de la ciudad, incluidos los alrededores de varios colegios y de las oficinas del Gobierno prefectural.

Según medios locales, el último avistamiento tuvo lugar durante la madrugada de este lunes, alrededor de las 4:20 horas, a unos 500 metros de la escuela secundaria de Yonan.

Dispositivo especial de búsqueda

Ante la situación, el Ayuntamiento de Utsunomiya ha constituido un grupo de trabajo específico para el control de fauna silvestre peligrosa. El operativo cuenta con la colaboración de asociaciones de cazadores y de las autoridades locales, que han desplegado patrullas y labores de rastreo para localizar al animal.

Las autoridades también han pedido a los vecinos que extremen las precauciones y mantengan cerradas puertas y ventanas. Además, han recomendado evitar sacar la basura durante la noche.

Aumento de incidentes con osos en Japón

El caso de Utsunomiya se produce en un contexto de incremento de los encuentros entre humanos y osos en Japón. Solo en lo que va de año, las autoridades han contabilizado cuatro fallecidos por ataques de estos animales. La semana pasada, además, cuatro personas resultaron heridas en varios incidentes registrados en la ciudad de Fukushima.

Los datos oficiales muestran un aumento sostenido de la presencia de osos cerca de núcleos habitados. Durante el año fiscal 2025, finalizado en marzo, Japón registró más de 50.000 avistamientos, la cifra más alta de la que se tiene constancia.

Ese mismo periodo cerró con un récord de 13 muertes y 238 heridos relacionados con ataques o encuentros con osos, según las estadísticas de las autoridades japonesas.