Así es el Airbus A-320, el avión de Iberia elegido para trasladar al Papa a Barcelona

El Papa León XIV completará su traslado desde Madrid hasta Barcelon a bordo de un Airbus A-320 de la compañía Iberia. Este modelo, desarrollado por el fabricante europeo Airbus Industries, es el pilar fundamental de la aerolínea española para sus conexiones domésticas y europeas. La aeronave operará bajo un estricto protocolo de seguridad coordinado con las autoridades de navegación aérea, en un vuelo que estará comandado por el piloto Pablo Martínez Núñez.

Las especificaciones técnicas de la aeronave papal

El Airbus A-320 seleccionado para el viaje apostólico cuenta con unas dimensiones de 37,57 metros de longitud y una envergadura de 34,10 metros. Este bimotor está propulsado por dos plantas motrices desarrolladas por el fabricante CFM International, diseñadas específicamente para optimizar la eficiencia en trayectos de corto y medio radio, el segmento natural de este modelo dentro de la red global de destinos de Iberia.

La flota de la compañía española consta actualmente de 13 unidades operativas de este modelo específico. El avión dispone de una configuración flexible en cabina que oscila entre las 136 y las 171 butacas, un espacio que para este enlace se adaptará a las necesidades de la comitiva del Vaticano y los servicios de seguridad del Estado. Su alcance máximo se sitúa en los 3.500 kilómetros, una autonomía que cubre con holgura los requerimientos técnicos del puente aéreo entre la capital y la ciudad condal.

Una flota bautizada con la geografía española

Una de las particularidades de estos aparatos dentro de la aerolínea radica en su nomenclatura oficial. Iberia mantiene la tradición de bautizar a sus unidades de Airbus A-320 con nombres vinculados a espacios naturales protegidos o lugares de gran interés turístico y cultural de la geografía nacional. Entre las aeronaves de la serie destacan nombres como Timanfaya, Sierra de Grazalema, Mar de Ontígola o Museo Guggenheim de Bilbao.

La asignación de la matrícula concreta que trasladará al Pontífice se confirmará en las horas previas al despegue atendiendo a los criterios de rotación de flota y disponibilidad técnica de la compañía en el aeropuerto de Madrid-Barajas. El aparato recibirá la asistencia preferente en pista requerida para los vuelos de Estado.

Seguridad y aproximación visual a Barcelona

Las capacidades técnicas del bimotor de Airbus permitirán al comandante Pablo Martínez Núñez ejecutar la maniobra de aproximación solicitada sobre el centro urbano de Barcelona si las condiciones de vuelo lo permiten. La aeronave dispone de los sistemas de navegación necesarios para ajustar la senda de descenso y aproximarse a la Sagrada Familia antes de encarar la pista de aterrizaje definitiva.

La estabilidad y el rendimiento de los motores CFM International aseguran un vuelo regular en una de las rutas con mayor densidad de tráfico de la península ibérica. La compañía ha certificado que la aeronave cumple con todas las revisiones periódicas de mantenimiento exigidas por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea antes de recibir a bordo a la delegación pontificia.