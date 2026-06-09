La ciencia explica por qué guardamos una caja con recuerdos de la infancia

En muchos hogares existe una caja que apenas se abre pero que nadie tira. Dentro conviven dibujos de rotuladores, felicitaciones escolares, fotografías de cumpleaños o pequeños objetos que, a ojos de cualquier extraño, parecerían sin valor. Para quien los guarda, sin embargo, esos materiales representan algo que ningún precio puede medir. La psicología lleva décadas explicando por qué ciertos objetos vinculados a la crianza generan un apego tan duradero, y las respuestas apuntan a mecanismos profundos de la identidad y el bienestar emocional.

Puertas al pasado

La explicación central tiene que ver con cómo funciona la memoria autobiográfica. Recuperar recuerdos sobre eventos del propio pasado puede modificar el estado de ánimo en el presente, y la eficacia de ese proceso depende en gran medida de la calidad de las señales que facilitan el acceso a esos recuerdos: cuanto más ricas son esas señales, más potente es la evocación y la revivencia de las emociones asociadas.

Un dibujo infantil o una carta escolar funcionan, precisamente, como esas señales, concentran en un objeto físico toda la carga emocional de un momento. Los hechos autobiográficos con una implicación emocional importante se recuerdan más detalladamente que los hechos rutinarios con baja implicación emocional. Por eso resulta tan difícil para muchos padres desprenderse de determinados recuerdos de sus hijos, incluso décadas después de haberlos guardado.

A ello se suma el papel que desempeñan estos objetos en la construcción de la identidad personal. Una investigación clásica sobre el significado de las pertenencias en el hogar, llevada a cabo por el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi y el sociólogo Eugene Rochberg-Halton, demostró que los objetos más valorados no son los más caros ni los más sofisticados, sino los ligados a relaciones afectivas y momentos vitales.

Las memorias más accesibles a lo largo del ciclo vital son las que proporcionan una línea histórica de cambios en la identidad, tanto a nivel personal como psicológico, y numerosos autores relacionan esta mayor evocación de recuerdos relevantes para uno mismo con mayores niveles de satisfacción vital. Conservar una manualidad de un hijo no es acumular papel, es preservar un fragmento de la propia biografía.

La nostalgia como recurso

Durante mucho tiempo la nostalgia fue considerada una emoción asociada a la melancolía o a la dificultad para aceptar el presente. La investigación contemporánea ha revertido esa visión. Cuando las personas se entregan a la nostalgia, experimentan un aumento de estados psicológicos positivos como el buen estado de ánimo, la sensación de conexión social, la autoestima, la continuidad del yo y la percepción de sentido en la vida.

Estudios recientes demuestran que la amenaza psicológica desencadena la nostalgia, y que esta, a su vez, mejora la salud psicológica y el bienestar, y promueve un funcionamiento psicológico adaptativo incluso en personas con mayor riesgo de mala salud mental.

Ese mecanismo explica por qué muchas personas recurren de forma espontánea a álbumes familiares o cajas de recuerdos en momentos de estrés o soledad. Los estados afectivos negativos como la tristeza, la soledad o la falta de sentido desencadenan la nostalgia, y esta, a su vez, refuerza el bienestar, los sentimientos de conexión social y la percepción de significado vital. No se trata de escapar al pasado, sino de recuperar emociones asociadas al afecto y a los vínculos más estables de la propia historia.

Con el tiempo, estos objetos también cambian de manos y de significado. Lo que para unos padres era un recuerdo cuidadosamente conservado puede convertirse, años después, en una prueba tangible del cariño recibido durante la infancia. Un dibujo guardado durante décadas deja de ser un simple papel para transformarse en el testimonio de una relación. La psicología considera que estos pequeños tesoros familiares no representan una acumulación de objetos inútiles, sino fragmentos de experiencias compartidas que sostienen los lazos emocionales entre generaciones.