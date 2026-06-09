La espectacular maniobra que prepara el piloto que llevará al Papa a Barcelona

El comandante Pablo Martínez Núñez será el encargado de pilotar el avión de Iberia que trasladará al Papa León XIV desde Madrid hasta Barcelona, en el marco de la visita apostólica que el Pontífice realiza a España entre el 6 y el 12 de junio. La operación aérea, que se realizará a bordo de un modelo Airbus A-320, ha sido planificada con un estricto protocolo técnico y contempla una aproximación especial a la capital catalana condicionada por la meteorología y el control de tráfico aéreo. Los detalles de esta operativa y la vivencia personal del comandante han sido publicados Regnum Christi, que firma la entrevista completa.

Una aproximación sobre la Sagrada Familia

La planificación del vuelo incluye una petición singular supeditada a las condiciones operativas de la jornada. El comandante Pablo Martínez Núñez ha desvelado que la intención de la tripulación es realizar una trayectoria que aproxime la aeronave a la Sagrada Familia antes de tomar tierra en el aeropuerto de Barcelona. Esta maniobra se encuentra sujeta a la coordinación previa con el control de tráfico aéreo y a que la meteorología acompañe durante el descenso a las pistas de la infraestructura barcelonesa.

El piloto, que cumple 26 años de trayectoria en la aerolínea Iberia este verano, ha detallado que los preparativos técnicos, la seguridad y la monitorización de cada detalle de la ruta se están abordando bajo los estándares de alta responsabilidad que exige el traslado de la comitiva papal. El comandante ha manifestado que para él "acompañar al papa tiene un simbolismo muy bonito: construir puentes" en el actual contexto social.

Coordinación y protocolo de la visita papal

La gestión del vuelo papal se rige por un protocolo internacional estrictamente definido donde cada miembro de la tripulación tiene asignada una función específica, limitando las interacciones informales en cabina. La elección del piloto se enmarca en la operativa especial diseñada para la cobertura del viaje apostólico del Papa León XIV.

Martínez Núñez, de 51 años, es antiguo alumno del Everest School Monteclaro —donde cursó estudios hasta el año 1993— y está vinculado a los grupos de Emaús de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV). El comandante ha comparecido este martes en rueda de prensa para desgranar los pormenores logísticos de un trayecto que califica como el reto profesional más relevante de su carrera en la compañía española, incidiendo en que "llevar al Santo Padre no es solo transportar a una autoridad; para un creyente es acompañar al sucesor de Pedro".

Perspectiva técnica desde la cabina

La conducción del A-320 para este enlace nacional se ejecutará siguiendo las rutas comerciales habituales del puente aéreo, modificadas únicamente en su tramo final si las autoridades de navegación aérea autorizan el sobrevuelo sobre el templo de Antoni Gaudí. El comandante ha subrayado la alta exigencia técnica que implican las labores de gestión y vuelo en la flota de corto y medio radio de Iberia, una tarea que compagina con sus responsabilidades organizativas dentro de la propia aerolínea.

A nivel personal, el piloto destaca el impacto de su profesión en la percepción del entorno, asegurando que "desde arriba, las fronteras desaparecen, las distancias se reducen y uno entiende mejor que todos compartimos más de lo que creemos". La aeronave despegará este próximo miércoles con destino al aeródromo de El Prat cumpliendo los requisitos exigidos por el departamento de seguridad de la Santa Sede.