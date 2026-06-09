Los efectos del uso del móvil por la noche en el sueño de los adolescentes

El teléfono móvil forma parte de la vida cotidiana de los adolescentes como nunca antes, pero su presencia se ha colado en un territorio que debería quedar a salvo: las horas de sueño. Un estudio de la Universidad de California en San Francisco (UCSF), publicado en la revista científica JAMA Pediatrics, ha puesto cifras al fenómeno. Los investigadores analizaron el comportamiento digital de 657 adolescentes de unos 15 años mediante aplicaciones de monitorización pasiva, que registran el uso real del dispositivo y evitan los sesgos de las encuestas tradicionales.

Los resultados son contundentes, más de la mitad de los adolescentes pasa hasta una hora o más con el teléfono entre las diez de la noche y las seis de la mañana en días de clase, y más de la mitad lo utiliza en plena madrugada, entre las doce y las cuatro. El tiempo de pantalla nocturno se concentra en redes sociales y entretenimiento, con una media de 33 minutos cada noche en plataformas como YouTube, Instagram y TikTok.

Despertares de madrugada

El uso del móvil no siempre termina al conciliar el sueño. Un análisis previo de 2023 con datos del mismo proyecto reveló que el 17 % de los adolescentes se despertaba al menos una vez por noche por llamadas o mensajes, y que el 20 % usaba el teléfono si se desvelaba de madrugada. Estas interrupciones fragmentan el descanso y reducen las fases profundas del sueño, esenciales para la recuperación física y mental.

A ello se suma el doomscrolling, el consumo compulsivo de contenidos que las plataformas alimentan con vídeos cortos y actualizaciones constantes. Cuando ocurre antes de dormir, el cerebro permanece activado, lo que retrasa el sueño y favorece los pensamientos repetitivos. El asunto es delicado porque en la adolescencia se consolidan la memoria, el aprendizaje y la regulación emocional, procesos ligados al descanso. La American Academy of Pediatrics recomienda que los adolescentes duerman entre ocho y diez horas cada noche, un objetivo que muchos no alcanzan.

Riesgos y soluciones

La falta de sueño sostenida se asocia a menor concentración, problemas de memoria y peor rendimiento académico. La investigación señala además que los menores privados de descanso presentan mayor riesgo de síntomas de depresión y ansiedad, aunque se trata de una relación compleja con múltiples factores.

La respuesta no pasa por demonizar la tecnología, sino por hacerla compatible con el descanso. La American Academy of Pediatrics aconseja un plan familiar de pantallas: franjas horarias sin dispositivos, límites de tiempo y teléfonos fuera del dormitorio por la noche. El ejemplo adulto es determinante: uno de los principales predictores del uso de pantallas de los adolescentes es el de sus propios padres. Apagar el dispositivo por completo resulta más eficaz que silenciarlo, ya que incluso las vibraciones pueden interrumpir un sueño que, en esta etapa, conviene proteger más que nunca.