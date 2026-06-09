Por qué nunca deberías bajar las persianas del todo en verano

Con la llegada de las altas temperaturas, muchas personas buscan formas de mantener la vivienda fresca sin disparar el consumo eléctrico. Aunque el aire acondicionado y los ventiladores son las soluciones más habituales, existen medidas sencillas que pueden ayudar a reducir el calor en casa. Sin embargo, una de las más extendidas, relacionada con las persianas, puede resultar contraproducente si no se aplica correctamente.

Una práctica frecuente consiste en mantener las persianas completamente bajadas durante buena parte del día para evitar que entre la radiación solar. La intención es impedir que la vivienda acumule calor, pero hacerlo desde primera hora puede tener el efecto contrario.

Al bajar las persianas por completo se reduce la entrada de luz natural y también se dificulta la circulación del aire a través de las ventanas. Esto puede provocar una peor ventilación de las estancias, especialmente si se intenta aprovechar las corrientes de aire para refrescar el interior.

Además, la falta de luz obliga en muchos casos a encender lámparas durante el día, lo que supone un consumo adicional de electricidad.

Cuál es el mejor momento para bajarlas

La recomendación es adaptar el uso de las persianas a la incidencia directa del sol. Mientras las ventanas permanezcan en sombra, mantenerlas abiertas puede favorecer la entrada de aire y la renovación de la vivienda.

Cuando el sol comienza a incidir directamente sobre las ventanas, especialmente a partir del mediodía en muchas zonas, sí puede resultar útil bajar las persianas para limitar el calentamiento de las habitaciones.

Esta medida ayuda a reducir la cantidad de calor que entra en la vivienda durante las horas centrales del día, cuando las temperaturas suelen alcanzar sus valores más altos.

La importancia de no cerrarlas del todo

Otro aspecto relevante es evitar que las persianas queden completamente cerradas. Dejar una pequeña apertura permite que continúe circulando el aire y facilita la ventilación del hogar.

Esta combinación de sombra y renovación del aire puede contribuir a mantener una sensación térmica más agradable sin necesidad de recurrir constantemente a sistemas de climatización.

Durante la noche y las primeras horas de la mañana, cuando las temperaturas exteriores son más bajas, abrir ventanas y persianas puede ayudar a expulsar el calor acumulado durante el día y favorecer la entrada de aire más fresco.