El error de abusar de los insecticidas: por qué usar más dosis multiplica las plagas

Cuando aparece una plaga en un cultivo, un jardín o incluso dentro del hogar, la reacción más habitual suele ser sencilla: aumentar la cantidad de insecticida o repetir las aplicaciones con mayor frecuencia. La lógica parece evidente. Si una dosis funciona, una dosis mayor debería ofrecer mejores resultados. Sin embargo, la ciencia lleva décadas demostrando que esta creencia no solo es errónea, sino que puede agravar seriamente el problema.

Lejos de convertirse en una solución definitiva, el uso excesivo de productos químicos puede reducir su eficacia, favorecer la aparición de insectos resistentes y generar importantes daños ambientales y sanitarios.

El principal motivo por el que aumentar las dosis deja de funcionar está relacionado con la evolución biológica de las propias plagas.

Dentro de cualquier población de insectos existe una diversidad genética natural. Cuando se aplica un insecticida, la mayoría de los individuos muere, pero algunos poseen características hereditarias que les permiten sobrevivir. Estos ejemplares resistentes se reproducen y transmiten esa capacidad a las siguientes generaciones.

Con cada nueva aplicación, especialmente cuando las dosis son elevadas o los tratamientos son muy frecuentes, se eliminan los insectos más vulnerables y sobreviven los más resistentes. El resultado es una población cada vez más difícil de controlar.

Este fenómeno no es nuevo. Ya durante los primeros años de utilización masiva del DDT se observó que algunos insectos sobrevivían a los tratamientos y transmitían esa resistencia a sus descendientes. Décadas después, la resistencia a los pesticidas se ha convertido en uno de los mayores desafíos de la agricultura moderna.

Un problema que no deja de crecer

La evolución de las resistencias está ampliamente documentada por la comunidad científica.

Mientras que en 1946 se habían identificado apenas 11 especies de artrópodos resistentes a pesticidas, la cifra aumentó hasta 224 especies en 1970 y alcanzó las 447 en 1984. Actualmente, muchas de las principales plagas agrícolas presentan algún tipo de resistencia a determinados insecticidas.

Esta situación genera una paradoja cada vez más evidente: se utilizan más productos químicos que nunca y, sin embargo, las pérdidas provocadas por las plagas continúan siendo un problema importante en numerosos cultivos.

El efecto rebote que multiplica las plagas

Otro de los efectos menos conocidos del abuso de insecticidas es la destrucción de los depredadores naturales.

Los productos de amplio espectro no distinguen entre insectos perjudiciales y beneficiosos. Mariquitas, arañas, avispas parasitoides o determinados pájaros también pueden verse afectados por las fumigaciones.

En muchos casos, estas especies beneficiosas son más sensibles a los productos químicos que las propias plagas y tardan más tiempo en recuperarse. Cuando desaparecen, los enemigos naturales encuentran un entorno sin competencia y pueden multiplicarse con mayor rapidez.

Este fenómeno, conocido como efecto rebote o resurgimiento de plagas, provoca que las poblaciones de insectos vuelvan a crecer incluso por encima de los niveles iniciales.

Más producto no significa más eficacia

Los especialistas recuerdan que cada insecticida ha sido diseñado para actuar dentro de unos parámetros concretos.

Una vez alcanzada la dosis necesaria para afectar al organismo del insecto, añadir más cantidad no incrementa la eficacia del tratamiento. Los receptores biológicos del objetivo ya están saturados y el exceso de producto simplemente se acumula en el suelo, las plantas o las superficies tratadas.

Además de resultar ineficaz, este exceso aumenta los costes económicos y eleva el riesgo de contaminación ambiental.

Riesgos para la salud y el medio ambiente

La utilización excesiva de pesticidas también puede tener consecuencias directas sobre las personas y los animales domésticos.

Las dosis elevadas incrementan el riesgo de intoxicaciones accidentales y favorecen la contaminación del aire, el agua y el suelo. En entornos agrícolas, la persistencia de residuos químicos puede afectar a organismos no objetivo y alterar el equilibrio ecológico de amplias zonas.

Las abejas y otros polinizadores figuran entre los organismos más vulnerables a este tipo de impactos, con consecuencias que pueden extenderse más allá de la propia plaga que se intenta combatir.

Cuando los insectos aprenden a evitar el peligro

Los investigadores también han observado cambios de comportamiento en algunas especies sometidas a una presión química intensa.

Determinados insectos pueden detectar concentraciones elevadas de ciertos productos y modificar sus hábitos para evitar el contacto con ellos. En lugar de exponerse al insecticida, se refugian en grietas, zonas protegidas o áreas no tratadas, reduciendo notablemente la eficacia del control.

En algunos casos, los cebos pierden atractivo o las plagas cambian sus patrones de alimentación y desplazamiento para esquivar el producto.

Cómo frenar la aparición de resistencias

Los expertos coinciden en que la mejor estrategia pasa por utilizar los insecticidas de forma racional.

Entre las principales recomendaciones destacan limitar el número de tratamientos, respetar siempre las dosis indicadas por el fabricante, alternar productos con diferentes modos de acción y aprovechar los momentos de mayor vulnerabilidad biológica de la plaga.

También se consideran útiles medidas como la rotación de cultivos, la conservación de los depredadores naturales y la reducción de residuos químicos persistentes en el entorno.

La clave está en la precisión

La experiencia acumulada durante décadas demuestra que el control de plagas no depende de aplicar más cantidad de producto, sino de utilizarlo correctamente.

La dosis adecuada, aplicada en el momento oportuno y dentro de una estrategia integrada de control, resulta mucho más eficaz que cualquier exceso químico. Superar las cantidades recomendadas no elimina más insectos. En cambio, favorece la aparición de resistencias, daña la biodiversidad, aumenta los riesgos para la salud y puede convertir una plaga controlable en un problema mucho más difícil de resolver.