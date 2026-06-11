La sencilla pregunta para saber si puedes ser amigo de tu ex

Después de una ruptura hay preguntas que aparecen casi de forma automática. Una de las más habituales es si dos personas que han sido pareja pueden seguir siendo amigas o si mantener el vínculo acaba complicando aún más el duelo emocional. La respuesta no es la misma para todos los casos, pero sí existen algunos patrones que se repiten con frecuencia.

La psicóloga Silvia Congost, experta en dependencia emocional, autoestima y relaciones, ha abordado esta cuestión en Es la mañana de fin de semana de esRadio, donde ha explicado qué condiciones tendrían que darse para que una amistad con una expareja sea realmente posible y cuándo puede convertirse en una fuente de sufrimiento.

La clave: haber dejado de amar a la otra persona

Para Silvia Congost, la gran pregunta no es si se puede ser amigo de una expareja, sino en qué momento emocional se encuentra cada persona tras la ruptura. "La respuesta es depende", resume la especialista.

Según explica, el primer requisito es haber dejado atrás el vínculo amoroso. "La clave está en que tú hayas dejado de sentir ese amor de pareja hacia tu ex", señala. Solo entonces, si existe una relación sana, confianza y afinidad, puede tener sentido mantener una amistad.

La psicóloga plantea una pregunta sencilla para medirlo: ¿doliería ver a esa persona con una nueva pareja? Si la respuesta es sí, probablemente todavía no sea el momento. "Cuando tú aún tienes algún tipo de vínculo, saber que esa persona está con alguien más te desgarra por dentro", advierte.

Cuando uno quiere amistad y el otro aún sigue enamorado

Uno de los escenarios más frecuentes llega cuando una de las partes ya no quiere continuar la relación, pero la otra sigue sintiendo lo mismo. En esos casos, aceptar una amistad puede esconder una esperanza de reconciliación."Hay personas que aceptan esa amistad para ver si consiguen una reconciliación y ahí se destrozan y sufren lo que no está escrito", explica Congost.

Por eso, insiste en la importancia de reconocer si ese vínculo ayuda o hace daño. En muchas ocasiones, mantener el contacto inmediato tras la ruptura puede dificultar el proceso de duelo.

Qué ocurre cuando hay hijos en común

La situación cambia cuando existen hijos de por medio, ya que el contacto entre exparejas no desaparece del todo. Aun así, Silvia Congost considera que durante los primeros meses es importante limitar el contacto a lo necesario. "El duelo requiere tiempo y distancia", explica la psicóloga, que recomienda mantener "el mínimo contacto posible" para facilitar la recuperación emocional.

Esto afecta también a decisiones cotidianas, como celebrar cumpleaños o encuentros familiares conjuntos. Según señala, lo prioritario es proteger el bienestar emocional de los padres para que los hijos vean estabilidad, aunque sea por separado.

Las rupturas con infidelidad suelen dejar heridas más profundas

Cuando la relación termina por una tercera persona, el proceso suele ser más complejo. A la ruptura se suma el sentimiento de traición y las comparaciones constantes. "Cuando hay terceras personas de por medio hay una herida más, que es la de la traición", explica Congost, que advierte de que recrear mentalmente situaciones o compararse con la nueva pareja puede hacer más difícil cerrar la etapa.

En estos casos, insiste en que la distancia y el tiempo siguen siendo herramientas importantes para recuperarse y evitar prolongar el dolor.