Una vecina de Barcelona se hace viral durante la visita del Papa: "Yo no soy creyente. ¡Uy, una mariposa! Es mi madre"

Una vecina de Barcelona se ha convertido en una de las protagonistas inesperadas de la visita del papa León XIV a España. Una breve intervención en directo para TVE ha desencadenado una oleada de comentarios en las redes sociales después de que una observación aparentemente inocente haya llamado la atención de miles de usuarios.

La escena se ha producido durante una conexión realizada desde las inmediaciones de la Sagrada Familia, donde el Pontífice ha participado en uno de los actos más destacados de su estancia en la capital catalana. Mientras una reportera recogía impresiones entre los residentes del barrio, ha entrevistado a Lola, una mujer que lleva más de cuatro décadas viviendo frente al emblemático templo diseñado por Antoni Gaudí.

La vecina ha explicado que seguiría la llegada de León XIV desde el balcón de su vivienda junto a varias amigas. Sin embargo, ha sido una reflexión posterior la que ha terminado acaparando toda la atención.

Una reacción inesperada

"Yo no soy creyente", ha afirmado durante la entrevista. Apenas unos segundos después, una mariposa ha atravesado el plano de la cámara, provocando una reacción espontánea de la mujer: "¡Uy, una mariposa! Eso es una señal. Igual es mi madre".

Lejos de quedarse ahí, Lola ha explicado el motivo de su comentario recordando la fe de su progenitora. "Ella era muy creyente; admiraba al papa de Roma y yo admiro a Bruce Springsteen", ha añadido entre risas.

El fragmento ha comenzado a circular rápidamente por las redes sociales hasta acumular cientos de miles de visualizaciones en pocas horas. La secuencia ha despertado numerosos comentarios debido al contraste entre su declaración inicial sobre la religión y la interpretación que ha hecho de la aparición de la mariposa.

—Yo no soy creyente. —¡Uy, una mariposa! ¡Esa es mi madre! JAJAJAJAJAJAJAJA. pic.twitter.com/gvfMu9Z8Ep — Emilio Montilla (@EmilioMontilla_) June 10, 2026

El episodio ha tenido lugar durante la segunda etapa del viaje oficial de León XIV por España. Tras varios días en Madrid, el Papa ha desarrollado una intensa agenda en Barcelona, con visitas a la Abadía de Montserrat, la prisión de Brians, una parroquia del barrio del Raval y la bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia.