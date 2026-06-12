El alimento congelado que triunfa en España para ahorrar y comer sano

La falta de tiempo en los hogares y el ritmo de vida actual no han impedido que la preocupación por mantener una alimentación saludable siga en aumento. En este contexto, un estudio revela que la mitad de la población recurre habitualmente a los vegetales que se conservan bajo cero, convirtiéndolos en un elemento indispensable de la cesta de la compra. En concreto, el 81% de los ciudadanos acude a ellos de manera frecuente durante todo el año, según detalla la Encuesta sobre Hábitos de Consumo elaborada por la Asociación Española de Fabricantes de Vegetales Congelados (Asevec).

El análisis pone de manifiesto una fidelidad notable hacia este tipo de productos, ya que el 73% de los encuestados afirma haberlos incluido en su dieta "desde siempre". La comodidad y la prolongada vida útil frente a las opciones frescas son factores determinantes en esta elección. De hecho, cuando se compara con los productos recién recolectados, los usuarios subrayan que las alternativas sometidas a procesos de ultracongelación ganan la partida en cuanto a practicidad, coste económico y capacidad de conservación, manteniendo intactos tanto el sabor como el aporte nutricional.

A la hora de llevar estos alimentos a la mesa, las costumbres culinarias también han experimentado cierta evolución. Aunque las preparaciones tradicionales a la plancha o mediante salteados continúan dominando de forma incontestable con un 68% de las preferencias, y las opciones hervidas mantienen un sólido 41%, irrumpe con fuerza la tecnología en los fogones. Así, la freidora de aire iguala a la cocción tradicional, posicionándose como el tercer sistema de elaboración más popular, al ser la alternativa escogida por el 41% de los participantes en el sondeo de Asevec.

El acompañamiento

En lo que respecta a su papel en los menús diarios, la versatilidad es una de sus bazas fundamentales. El 77% de las familias utiliza estas hortalizas a modo de guarnición para acompañar carnes y pescados. Sin embargo, no se limitan a un papel secundario: un 48% de las personas las convierte en el plato principal de sus comidas y un 38% confía en ellas para resolver cenas rápidas tras una jornada laboral exigente. Los horarios de mayor demanda se concentran lógicamente en la comida del mediodía (89%) y en la cena (76%), aunque sorprende que casi dos de cada diez individuos (14%) decidan incorporarlas en el desayuno o la merienda.

Los guisantes lideran la tabla de los más deseados con un 66%, seguidos muy de cerca por las clásicas judías verdes (63%) y las nutritivas espinacas (59%). El repertorio se completa con los demandados combinados o mix (49%), el brócoli (48%) y, en la categoría dulce, las frutas tratadas mediante la misma técnica de frío (46%).