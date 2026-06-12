El impacto del teletrabajo en tu salud mental

El paso masivo al trabajo desde casa tras la pandemia podría estar dejando una huella silenciosa en la salud mental de millones de personas. Un estudio publicado en la revista Science concluye que los empleados cuyos puestos se volvieron más remotos después de la covid-19 presentan niveles más altos de malestar psicológico que quienes siguieron acudiendo de forma presencial. Para evitar interpretaciones precipitadas, conviene precisar de entrada que el trabajo describe una asociación robusta, no una relación causal cerrada, y que se circunscribe a la población estadounidense.

La investigación se apoya en datos de 588.322 personas extraídos de cinco grandes encuestas representativas realizadas entre 2011 y 2024, dejando fuera los años más críticos de la pandemia — 2020 y 2021 — para no distorsionar los resultados. En lugar de limitarse a preguntar a los teletrabajadores cómo se sentían, los autores compararon la evolución de la salud mental entre quienes desempeñan empleos susceptibles de hacerse en remoto, como programadores o profesionales del marketing, y quienes deben estar presentes físicamente, como personal de enfermería o mecánicos. Esa comparación permitió aislar el efecto del propio trabajo a distancia.

Menos contacto, más malestar

Los resultados apuntan a que las personas en remoto perciben menos sentido en su trabajo, sobre todo cuando sus tareas carecen de interacción social. La ausencia de contacto cotidiano — desde charlas con compañeros hasta gestos tan menores como saludar al camarero de la cafetería — va erosionando el bienestar emocional con el tiempo. En la escala Kessler de malestar psicológico general, las puntuaciones de quienes ocupan empleos "remotizables" subieron una décima de desviación estándar respecto a los demás, un desplazamiento modesto en lo individual pero significativo a escala poblacional.

El deterioro no se quedó en las respuestas a los cuestionarios. Los trabajadores remotos acudieron más a profesionales de la salud mental y consumieron más medicación para la ansiedad y la depresión. Un dato refuerza la interpretación de los autores: no se registró un aumento paralelo en el uso de servicios médicos ajenos a la salud mental, lo que sugiere que el fenómeno no se explica simplemente por disponer de más tiempo libre o mayor demanda sanitaria general.

El doble castigo de vivir solo

El efecto se concentra de forma desigual. Quienes viven solos experimentaron casi el doble de aumento del malestar psicológico que quienes conviven con otras personas, y su probabilidad de pasar la jornada sin ningún contacto social se disparó alrededor de un 83%. La combinación de aislamiento doméstico y trabajo a distancia multiplica la sensación de desconexión y reduce las ocasiones de encuentro espontáneo. Según las estimaciones del estudio, el auge del teletrabajo podría explicar en torno a un tercio del incremento total del malestar psicológico registrado en el periodo analizado.

Los propios autores reconocen límites: los datos se ciñen a trabajadores estadounidenses y no permiten separar con nitidez el teletrabajo total del híbrido. Aun así, los hallazgos encajan con una preocupación más amplia sobre la salud mental en los países desarrollados; en Inglaterra, por ejemplo, los servicios especializados del sistema público atendían a finales de 2025 a en torno a 2,1 millones de personas, una cifra que se ha mantenido en niveles elevados durante el último año.

La literatura previa ya había señalado efectos colaterales del trabajo en casa. Una investigación noruega halló que quienes teletrabajaban más de 15 horas semanales tenían mayor probabilidad de consumir alcohol, y en 2021 una encuesta de la firma estadounidense Sierra Tucson apuntó que uno de cada cinco empleados admitía beber o consumir drogas durante su jornada en remoto. El conjunto dibuja un patrón: la flexibilidad que tanto valoran los trabajadores tiene un coste que se acumula despacio y resulta fácil de pasar por alto hasta que se hace visible.