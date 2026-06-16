La Embajada de Suecia en España ha lanzado 'No somos tan s(u)ecos', una investigación que busca comprender en profundidad la percepción de los ciudadanos españoles hacia la sociedad sueca y que indica que casi el 40% de los españoles cree que los suecos son fríos en teoría, aunque más del 70% les considera cercanos en la práctica.

Según resultados del Global Soft Power Index, los españoles sitúan a Suecia en su imaginario entre los países mejor valorados en ámbitos como futuro sostenible e innovación. Esta percepción concuerda con los indicadores oficiales de Eurostat, que sitúan al país al frente del continente en inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) al superar la directriz de la Comisión Europea con una tasa constante de más del 3% de su PIB.

Sin embargo, la investigación de la Embajada sueca apunta que el conocimiento real sobre Suecia y los suecos es menor. El estudio, desarrollado junto a la consultora YouGov y basado en más de 1.000 entrevistas representativas, parte de un diagnóstico clave: un 16% de los españoles reconoce que no tiene un conocimiento suficiente para definir qué aspectos representan a la sociedad sueca. Entre quienes sí los definen, los rasgos más asociados son la frialdad (22%), la disciplina (13%) y la seriedad (10%).

Si bien un 38% de los encuestados se inclina por calificativos que proyectan distancia, como fríos, serios o secos, se trata de una percepción que corresponde a esa falta de vivencia directa con el entorno sueco. De hecho, el informe revela que solo un 17% dice conocer bien el país y apenas un 15% tiene contacto directo con suecos.

En la práctica, el 74% de los encuestados afirma que un sueco se pararía a ayudarle con una sonrisa si se perdiera en Estocolmo. Esta percepción positiva es aún mayor entre quienes mejor conocen el país: casi 9 de cada 10 españoles con una alta familiaridad con Suecia aseguran que recibirían ayuda sin dudarlo.

Bienestar, tiempo libre y familia

Más allá de los estereotipos culturales, el estudio demuestra que los españoles y los suecos coinciden en lo fundamental: los valores vitales y el estilo de vida. Entre las características esenciales que se considera que comparten ambas sociedades se indican la búsqueda de la calidad de vida y el bienestar (31%), el disfrute del tiempo libre y la vida social (26%), y la importancia de la familia y las relaciones personales (24%).

Ambas culturas están más unidas de lo que pueda parecer, y así lo demuestra el concepto "fika". Aunque actualmente es una costumbre desconocida para el 87% de los españoles, esta pausa cotidiana para tomar un café y algo dulce (muy arraigada en la jornada laboral sueca) genera una gran aceptación espontánea: un 66% no la conocía y le parece una idea muy atractiva.

Esta sintonía para adoptar costumbres nórdicas también se traslada al plato. Aunque el conocimiento de la cocina sueca aún se concentra en productos populares como el salmón (68%) o las albóndigas (44%), el 82% de los españoles afirma estar totalmente abierto a probar propuestas de gastronomía fusión sueco-española. En este caso, la combinación preferida es el pan crujiente (knäckebröd) con jamón ibérico, la opción más atractiva para el 34%.

"Suecia genera una cierta distancia por falta de vivencia directa. Cuando visibilizamos que compartimos los mismos objetivos, por ejemplo, en bienestar o calidad de vida, esa distancia desaparece de inmediato", explicó el embajador de Suecia en España, Per-Arne Hjelmborn. Así, la campaña liderada por las agencias Allwhite y Tinkle, y respaldada por empresas y organizaciones suecas, líderes en innovación y creatividad como ABB, AstraZeneca, IKEA, Nordea Asset Management, Swedish-Spanish Foundation, Swegon o Volvo Cars, evidencia que el reto no es cambiar la percepción que se tiene del país nórdico en España, sino acercarla.

Momento clave

La campaña 'No somos tan s(u)ecos' tiene lugar en un contexto cultural concreto: la conmemoración del 400º aniversario del nacimiento de la reina Cristina de Suecia. Desde la Embajada de Suecia se está desarrollando un programa de actividades, que tendrán lugar mayormente en el Museo Nacional del Prado, inspiradas en la esencia de la reina: una mujer que desafió su época, sin moldes, intelectualmente audaz y radicalmente libre, aficionada de la cultura, el arte y la ciencia.

La agenda coincidirá en el tiempo con la apertura de una remodelación total de la sala de escultura (sala 74) del Prado que reúne y atesora algunas de las mejores piezas de la espectacular colección formada por la reina Cristina durante su tiempo en Roma. Unas valiosas piezas que fueron adquiridas por el rey Felipe V en el siglo XVIII y, tras pertenecer a las colecciones reales, terminaron por enriquecer el patrimonio del propio Museo Nacional del Prado. La muestra forma parte del proyecto El Prado en Femenino, donde este año se homenajea, además de a la reina Cristina de Suecia, a Mariana de Austria e Isabel de Farnesio, tres reinas que amaron el arte y contribuyeron a forjar el actual museo.

Los encuentros organizados por la Embajada se desarrollarán entre octubre y diciembre de 2026 con el objetivo de acercar la cultura sueca a través de la música y la literatura, contando con nombres de referencia como Theodor Kallifatides, Sara Stridsberg o Liv Strömquist. Asimismo, la ciencia y la tecnología cobrarán un protagonismo clave mediante mesas de diálogo centradas en el liderazgo femenino y la visibilización de la mujer en el entorno STEM; una apuesta divulgativa enfocada a fomentar el diálogo, el intercambio de conocimiento y la inspiración de las nuevas generaciones.