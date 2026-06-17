La Universidad vasca revisa las pruebas de la PAU tras la avalancha de ceros en euskera

"Credibilidad", "rigor" o "imparcialidad" son algunas de las reclamaciones en boca de estudiantes, padres, políticos o sindicatos tras conocerse los suspensos en euskera –ceros incluidos– obtenidos por decenas de alumnos de centros educativos de Vizcaya en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

La Universidad del País Vasco (UPV/EHU) hará público el próximo lunes el resultado de las correcciones y la resolución definitiva de todas las solicitudes de comprobación recibidas, una cifra que no dará a conocer hasta esa misma jornada. Como último recurso, el alumnado también podrá solicitar el visionado de los exámenes previa petición formulada durante los días 23 y 24 de junio.

La Universidad del País Vasco anunció el pasado día 10 que el 95,26 % de los 13.620 estudiantes que habían realizado la PAU habían obtenido el aprobado, un porcentaje que en el caso de Vizcaya se cifraba en el 93,79 %.

Sin embargo, pocas horas después saltó la alarma en las calificaciones de la prueba de Lengua Vasca y Literatura, que algunos tribunales habrían puntuado con notas llamativamente bajas –incluidos numerosos ceros–. La UPV/EHU circunscribió inicialmente las dudas a un error en la inclusión de las notas de ocho estudiantes que constaban como no presentados pese a que habían realizado el examen.

Sin embargo, los numerosos casos que han afectado a una decena de centros educativos de Vizcaya, la gran mayoría concertados del modelo A –mayoría de asignaturas en castellano–, llevaron este pasado lunes a los estudiantes a manifestarse en Bilbao con carteles en los que advertían que lo que estaba en juego era "su futuro".

"Bastante raro"

"Es un asunto bastante raro", ha llegado a asegurar por su parte el lehendakari, Imanol Pradales, mientras que su propia consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha mostrado su confianza en que la evaluación se haya ejecutado "con rigor".

Tras saltar la polémica a la arena política, la UPV/EHU llegó a emitir un comunicado para recordar que la corrección de las pruebas se realiza "bajo estrictos criterios de objetividad, anonimato y confidencialidad". Subrayó, asimismo, que las personas integrantes de los tribunales no conocen en ningún momento la identidad del alumnado examinado ni su centro educativo de procedencia; todo ello con el objetivo de garantizar la igualdad de trato y la imparcialidad de las evaluaciones.

Horas después, Ejecutivo y Universidad concertaron una reunión, "con carácter urgente", a cuya finalización fuentes del Departamento de Educación quisieron subrayar que los procedimientos de revisión están para aclarar las dudas y "adoptar las medidas que resulten necesarias".

La reunión no ha calmado sin embargo las aguas y este miércoles la mesa de las familias de la red educativa de la concertada –Itunpeko Familien Mahaia– ha instado a la UPV/EHU a esclarecer con la máxima agilidad y rigor lo ocurrido para eliminar "cualquier sospecha de arbitrariedad".