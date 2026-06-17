Puntas marrones en las plantas: causas de la necrosis apical y cómo solucionarla

Quienes tienen plantas en casa seguramente se han encontrado alguna vez con una escena familiar: una planta aparentemente saludable comienza a mostrar pequeñas manchas marrones en las puntas de sus hojas. Con el paso de los días, esas zonas se secan, se vuelven quebradizas y terminan afeando el aspecto general de la planta.

Lejos de ser una enfermedad en sí misma, este fenómeno, conocido técnicamente como necrosis apical, suele ser una señal de estrés. En términos simples, la planta está avisando de que el agua o los nutrientes no están llegando correctamente hasta los extremos de las hojas, las partes más alejadas de las raíces y las primeras en sufrir cualquier desequilibrio.

La falta de humedad, el principal enemigo

La causa más habitual detrás de las puntas marrones es la baja humedad ambiental, especialmente en plantas de interior. Muchas de las especies que decoran hogares y oficinas proceden de zonas tropicales donde la humedad del aire es muy elevada. Sin embargo, los sistemas de calefacción durante el invierno y el aire acondicionado en verano reducen considerablemente la humedad de las viviendas.

Cuando el ambiente es demasiado seco, las hojas pierden agua más rápido de lo que las raíces pueden absorberla y transportarla. Como consecuencia, las puntas se deshidratan primero y terminan secándose.

El síntoma suele ser fácil de identificar: los extremos de las hojas aparecen marrones, secos y con una textura crujiente. Para solucionar este problema, los expertos recomiendan agrupar varias plantas para crear un microclima húmedo, utilizar humidificadores o colocar recipientes con agua cerca de las macetas para favorecer la evaporación.

El riego: ni demasiado ni demasiado poco

Otro de los errores más frecuentes está relacionado con el agua. La falta de riego provoca que la planta no disponga de suficiente humedad para alimentar todo su follaje. Cuando esto ocurre, las puntas son las primeras en mostrar signos de sufrimiento.

Sin embargo, el exceso de agua puede resultar igual de perjudicial. Cuando las raíces permanecen demasiado tiempo en un sustrato encharcado, comienzan a deteriorarse y pierden capacidad para absorber agua y nutrientes. Paradójicamente, una planta con exceso de riego puede presentar síntomas similares a una que tiene sed. En estos casos suelen aparecer hojas amarillentas, manchas oscuras o tejidos blandos junto a las puntas marrones.

Por ello, los especialistas recomiendan comprobar siempre la humedad del sustrato antes de volver a regar y adaptar la frecuencia a las necesidades de cada especie.

Sales, fertilizantes y agua del grifo

Las plantas también pueden sufrir por un exceso de minerales acumulados en la tierra. El uso continuado de agua del grifo con altos niveles de cal, cloro o flúor puede generar depósitos de sales en el sustrato. Lo mismo ocurre cuando se utilizan fertilizantes en exceso con la intención de acelerar el crecimiento.

La planta intenta expulsar esos minerales sobrantes hacia los extremos de las hojas, donde terminan acumulándose hasta provocar pequeñas quemaduras que se manifiestan como bordes marrones.

Una señal habitual de este problema es la aparición de una costra blanquecina sobre la superficie de la tierra o en los bordes de la maceta.

Para evitarlo, se recomienda utilizar agua filtrada o de lluvia cuando sea posible y realizar periódicamente un lavado del sustrato dejando correr abundante agua por los agujeros de drenaje.

Sol, corrientes de aire y cambios bruscos de temperatura

Las condiciones ambientales también influyen de manera decisiva. Una exposición excesiva al sol directo puede quemar las hojas, especialmente en especies acostumbradas a la sombra o semisombra. En estos casos, las zonas marrones suelen aparecer acompañadas de manchas secas en otras partes de la hoja.

Las corrientes de aire frío o caliente también representan un riesgo importante. Situar una planta junto a una ventana que se abre constantemente o cerca de un radiador puede acelerar la pérdida de agua y provocar deshidratación.

Aunque a menudo pasan desapercibidos, estos pequeños factores ambientales suelen estar detrás de muchos problemas aparentemente inexplicables.

¿Se deben cortar las puntas marrones?

Una de las preguntas más habituales entre los aficionados a la jardinería tiene una respuesta sencilla: sí, pero con cuidado. El tejido que ya se ha vuelto marrón está muerto y no recuperará su color verde original. Por ello, puede eliminarse por motivos estéticos.

Los expertos aconsejan utilizar tijeras limpias y desinfectadas, recortando únicamente la parte dañada y siguiendo la forma natural de la hoja. Lo ideal es dejar una fina línea marrón entre el corte y la zona verde para evitar dañar tejido sano.

Si la hoja está muy deteriorada, también puede retirarse completamente para que la planta concentre su energía en el crecimiento de nuevos brotes.

Una advertencia que llega a tiempo

Aunque las puntas marrones suelen generar preocupación, en la mayoría de los casos constituyen una advertencia temprana y fácilmente corregible.

Detectar la causa a tiempo —ya sea falta de humedad, problemas de riego, exceso de fertilizantes o estrés ambiental— permite actuar antes de que el daño se extienda al resto de la planta.

Al fin y al cabo, esas pequeñas manchas secas no son más que el lenguaje con el que las plantas intentan comunicar que algo en su entorno necesita cambiar. Y aprender a interpretar esas señales es una de las claves para mantenerlas sanas durante años.