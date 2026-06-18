Por qué el aguacate se vuelve marrón y las maneras para conservarlo intacto

Pocas situaciones resultan tan habituales en la cocina como abrir un aguacate maduro, consumir solo una parte y comprobar al día siguiente que el resto ha adquirido un tono marrón. Aunque este cambio de color puede resultar poco atractivo, no siempre significa que la fruta esté en mal estado.

En la mayoría de los casos se trata de un proceso natural conocido como pardeamiento enzimático, que puede ralentizarse mediante técnicas de conservación sencillas y accesibles.

El cambio de color se produce cuando la pulpa del aguacate entra en contacto con el oxígeno del aire tras ser cortada. En ese momento, determinadas enzimas reaccionan y generan pigmentos oscuros que alteran su apariencia. Este fenómeno es habitual también en otras frutas como la manzana o la pera. Aunque el aspecto cambia, el alimento suele seguir siendo apto para el consumo durante un tiempo, especialmente si la zona superficial se retira.

El papel del limón y el frío

Uno de los métodos más utilizados para retrasar este proceso es aplicar unas gotas de limón o lima sobre la superficie expuesta. La acidez ayuda a reducir la actividad de las enzimas responsables de la oxidación. No es necesario saturar la pulpa; con una capa fina distribuida de forma uniforme es suficiente para prolongar su conservación.

El almacenamiento en frío también es clave. Guardar el aguacate en el frigorífico ayuda a ralentizar el deterioro, especialmente cuando ya ha sido abierto.

El contacto con el aire es el principal factor que acelera el oscurecimiento. Por ello, una de las recomendaciones más eficaces es cubrir la superficie cortada con film transparente, procurando que quede en contacto directo con la pulpa para evitar bolsas de aire. Otra alternativa es utilizar recipientes herméticos, ya que reducen la presencia de oxígeno en el interior y ralentizan el proceso de oxidación.

El hueso y otros trucos caseros

Mantener el hueso en la mitad que se conserva es uno de los métodos más conocidos. Aunque no evita la oxidación en toda la pieza, sí protege la zona cubierta al reducir el contacto directo con el aire.

También se utiliza el aceite de oliva como barrera protectora. Una fina capa sobre la pulpa ayuda a aislarla del oxígeno y puede mantener mejor su textura y color, especialmente en preparaciones como ensaladas o tostadas.

Otro método menos habitual consiste en guardar el aguacate junto a cebolla en un recipiente cerrado. Los compuestos que libera este alimento pueden retrasar el pardeamiento, aunque pueden alterar ligeramente el aroma de la fruta.

Conservación en frío y congelación

Una vez maduro, el aguacate debe conservarse siempre en el frigorífico, donde puede mantenerse en buen estado entre dos y cuatro días.

Para periodos más largos, la congelación es una opción válida. En este caso, se recomienda triturarlo previamente, añadir unas gotas de limón y almacenarlo en recipientes herméticos con la menor cantidad de aire posible. De esta forma puede conservarse durante meses para su uso en cremas, salsas o batidos.

La combinación de varias técnicas —limón, film transparente, recipiente hermético y refrigeración— permite prolongar notablemente su vida útil y mantener su aspecto verde durante más tiempo.