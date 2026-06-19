El interiorismo celebra el talento, la innovación y los sueños cumplidos en los IV Premios Escala

Madrid volvió a convertirse anoche en la capital del diseño con la celebración de la IV edición de los Premios Escala de Interiorismo, unos galardones organizados por IDEQUO que reconocen la excelencia, la innovación y el talento emergente en una disciplina cada vez más influyente en la forma de habitar y entender los espacios.

La histórica Real Fábrica de Tapices fue el escenario elegido para una ceremonia que congregó a algunas de las figuras más relevantes del sector, así como a representantes del mundo de la cultura, el diseño y la comunicación. La periodista Susanna Griso repitió como maestra de ceremonias en una velada que contó además con la actuación de la cantante y compositora Nena Daconte, encargada de poner la nota musical a una noche marcada por la creatividad y la emoción.

El acto arrancó con la intervención de Henry Berczely, CEO de IDEQUO y presidente del jurado, quien reivindicó el impacto social del interiorismo. Entrevistado en el programa Kilómetro Cero de esRadio, ha incidido en que se trata de un ámbito que "va mucho más allá de crear espacios; crea lugares donde vivimos, trabajamos, aprendemos y construimos recuerdos". Respecto a la escuela de diseño de interiores IDEQUO, anteriormente conocida como Escuela Madrileña de Decoración (ESMADECO), Berczely revela que "gran parte de nuestros alumnos son arquitectos que buscan ampliar sus conocimientos para aplicarlos en los edificios que proyectan".

Grandes figuras de ámbitos creativos muy diversos

Uno de los grandes protagonistas de la noche fue el arquitecto e interiorista mexicano Ricardo Barroso, distinguido con el Premio Excelencia Internacional por una trayectoria ligada a proyectos residenciales de alto nivel. El Premio Excelencia Nacional recayó en el diseñador Jaime Hayon, una de las figuras españolas más reconocidas internacionalmente, cuya obra combina artesanía, arte y diseño contemporáneo.

La gala también premió algunos de los proyectos más destacados del último año. Patricia Bustos recibió el Premio Proyecto Global por el diseño de Makàà, el restaurante situado en la azotea del hotel Thompson Madrid, mientras que Sigfrido Serra fue reconocido con el Premio Proyecto Residencial por Vivienda Punto, una intervención en una vivienda histórica valenciana que destaca por su sensibilidad espacial y material.

Entre los galardonados figuró asimismo el estudio Mix Paisaje, premiado por la transformación de un antiguo descampado en el distrito madrileño de Tetuán en un nuevo espacio público sostenible y accesible. Por su parte, el Premio Innovación y Sostenibilidad fue para el Hotel Ogar, desarrollado por Grupo ANRO, un establecimiento desmontable y reubicable considerado pionero en Europa.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia llegó con la entrega del Premio Pieza de Diseño a Mónica García del Pino, responsable de Cerámica Artística San Ginés y referente en la proyección internacional de la cerámica talaverana. La artesana aprovechó su intervención para reivindicar la importancia de preservar los oficios tradicionales y su colaboración con arquitectos e interioristas.

También hubo espacio para reconocer la relación entre el diseño y otras disciplinas artísticas. El Premio Diseño Artístico fue concedido al coreógrafo Nacho Duato por su espectáculo Cantus, mientras que el artista urbano Belin recibió el Premio Street Deco por el mural Cambio de rumbo, realizado en la ciudad belga de Ostende.

La influencia de las redes sociales en la divulgación del diseño tuvo igualmente su reconocimiento con el Premio Deco Influencer para Cristina Larrumbe, creadora de contenidos especializada en decoración y autora del libro 101 trucos para decorar.

La noche reservó además una de sus mayores sorpresas para el tramo final de la gala. El Premio Promesa del Interiorismo 2026, cuyo ganador se desveló en directo, fue para la mexicana Susana Cervantes. A sus 61 años, la interiorista reivindicó que nunca es tarde para perseguir nuevas metas profesionales y animó a los jóvenes talentos a seguir sus sueños porque, aseguró, "los límites solo están en nuestra cabeza".

La ceremonia contó con la presencia de numerosas personalidades del ámbito social y mediático, entre ellas Mónica Pont, Antonio Rossi, Laia Jiménez, Patricia Fernández y Valeria Vegas, además de destacados representantes de estudios, empresas y firmas vinculadas al interiorismo y la arquitectura.

Con una combinación de talento consolidado, nuevas promesas, innovación tecnológica y defensa de la artesanía, los Premios Escala volvieron a poner de manifiesto el papel cada vez más relevante del interiorismo como herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas y transformar los espacios que habitan.