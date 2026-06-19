La luz del dormitorio entra en el foco de los expertos en sueño y salud preventiva

La calidad del descanso depende de factores ampliamente conocidos como la duración del sueño, la temperatura del dormitorio o el uso de pantallas antes de acostarse. Sin embargo, cada vez más investigaciones apuntan a que otro elemento aparentemente secundario desempeña un papel clave en la recuperación física y mental: la luz a la que se expone el organismo durante la noche.

La exposición a fuentes de luz artificial durante las horas de sueño puede alterar los ritmos circadianos, el reloj biológico que regula funciones esenciales como la producción de melatonina, la temperatura corporal o los niveles de energía. Cuando estos ritmos se desajustan, el descanso pierde profundidad y el organismo tiene más dificultades para completar los procesos de reparación celular que tienen lugar durante la noche.

Según un informe del Ministerio de Sanidad, el trastorno del sueño es el más frecuente y afecta a un 5,4 % de la población española y crece con la edad. Por este motivo, cada vez más se recomienda aumentar la exposición a la luz natural durante el día y reducir al máximo la iluminación artificial durante la noche. El objetivo es reforzar las señales que permiten al organismo distinguir claramente entre las horas de actividad y las de descanso.

En paralelo, han surgido tecnologías orientadas a optimizar el entorno nocturno. Biow es una tecnología española centrada en la mejora del exposoma personal durante las horas de sueño. Su funcionamiento se basa en la creación de un entorno respirable optimizado alrededor de la zona de descanso, con el objetivo de favorecer la respiración nasal, mejorar la calidad del sueño y potenciar los procesos naturales de recuperación celular que tienen lugar durante la noche.

Además, el sistema incorpora distintos hábitats lumínicos inspirados en entornos naturales, diseñados para crear atmósferas asociadas a sensaciones que el organismo reconoce de forma intuitiva. La luz se integra como un elemento ambiental que acompaña los momentos de descanso y bienestar. Entre las opciones disponibles, la luz verde favorece una sensación de calma y equilibrio, contribuyendo a generar un entorno propicio para la relajación y el descanso profundo, mientras que la luz roja no interfiere en la producción natural de melatonina, la hormona del sueño, lo que ayuda a conciliar el descanso y mejora su calidad. Además, se asocia a beneficios estéticos relacionados con la apariencia de la piel, aportando una imagen más luminosa, firme y revitalizada.

La creciente atención sobre factores ambientales como la luz, la calidad del aire o el entorno de descanso refleja un cambio de paradigma en salud preventiva: cada vez se presta más atención a los elementos cotidianos que influyen en cómo descansa el organismo y, en consecuencia, en los niveles de energía, rendimiento y bienestar del día siguiente.

En este contexto, optimizar el dormitorio ya no se percibe únicamente como una cuestión de confort, sino como una herramienta para mejorar la recuperación fisiológica y la salud a largo plazo.