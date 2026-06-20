La DGT lanza recomendaciones para conducir con seguridad en plena ola de calor

La llegada de la primera ola de calor del verano de 2026 ha encendido las alertas en las carreteras españolas y europeas. Con temperaturas que pueden rozar los 40 grados en Madrid y situarse en torno a los 35 en otras capitales, la Dirección General de Tráfico (DGT) insiste en la necesidad de extremar la precaución antes y durante la conducción.

El principal riesgo no se limita al estado del vehículo, sino a los efectos que el calor extremo tiene sobre el propio conductor, especialmente en trayectos largos o en horas de máxima exposición solar.

El calor, un peligro directo al volante

Según advierten expertos del sector, las altas temperaturas provocan fatiga, pérdida de reflejos y mayor estrés, lo que incrementa notablemente el riesgo de accidente. De hecho, diversos estudios señalan que conducir bajo condiciones de calor extremo puede aumentar la probabilidad de siniestro hasta en un 20%.

Además, si la temperatura dentro del habitáculo supera los 35 grados, el riesgo puede elevarse hasta un 25%, una cifra comparable a conducir con una tasa de alcohol de entre 0,5 y 0,8 g/l, según datos recogidos a partir de informes de seguridad vial.

Otro factor preocupante es la pérdida de atención: el calor puede hacer que los conductores dejen de percibir entre un 10% y un 20% de las señales de tráfico, aumentando el peligro en carretera.

Más estrés, menos atención y peor reacción

Las autoridades advierten también de que las altas temperaturas no solo afectan a la seguridad física, sino también al comportamiento al volante, generando mayor irritabilidad, nerviosismo y menor capacidad de reacción ante imprevistos.

Este cóctel de factores convierte la conducción en condiciones de ola de calor en una situación especialmente delicada, sobre todo en desplazamientos largos o durante atascos en vías interurbanas.

Revisión del vehículo: clave antes de viajar

La DGT recuerda que el mantenimiento del coche es fundamental en verano. Entre los elementos más importantes a revisar destacan los neumáticos, cuya profundidad mínima legal es de 1,6 mm, aunque se recomienda superar los 2 mm para mayor seguridad. También es esencial comprobar la presión de los neumáticos, el nivel de aceite del motor, el líquido refrigerante y el estado del sistema de frenos.

Otros elementos críticos son la batería, los amortiguadores, las luces, las escobillas limpiaparabrisas y el sistema de climatización, que debe mantener una temperatura interior estable entre 22 y 24 grados para reducir la fatiga.

Recomendaciones de la DGT para evitar riesgos

Entre las principales recomendaciones, Tráfico insiste en:

Evitar desplazamientos en las horas centrales del día

Hidratarse con frecuencia

Realizar descansos cada dos horas o 200 kilómetros

Detener el vehículo ante síntomas de fatiga o somnolencia

No dejar nunca a niños, mayores o animales dentro del coche al sol

Un verano de máxima vigilancia en carretera

Con el aumento de las temperaturas, la DGT advierte de que la seguridad vial depende tanto del estado del vehículo como de la preparación del conductor.

La combinación de calor extremo, fatiga y largas distancias convierte este verano en uno de los periodos más críticos del año en materia de seguridad en carretera.