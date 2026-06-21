Día de llevar a tu perro a la oficina: una iniciativa que impulsa el bienestar laboral y la conciliación

Cada vez son más las empresas que abren sus puertas a las mascotas con motivo del Día Internacional de Llevar tu Perro al Trabajo, celebrado el 21 de junio, una iniciativa impulsada por la organización Pet Sitters International que busca fomentar la adopción responsable de perros, mejorar el bienestar de los trabajadores y favorecer la conciliación entre la vida laboral y el cuidado de los animales de compañía.

La celebración, conocida internacionalmente como Take Your Dog to Work Day, se ha consolidado en numerosos países y ha contribuido a impulsar la creación de espacios de trabajo más flexibles y adaptados a una realidad social en la que las mascotas ocupan un papel cada vez más importante en los hogares.

Diversos estudios y organizaciones vinculadas al bienestar animal coinciden en que la presencia de perros en el entorno laboral puede generar efectos positivos tanto para los empleados como para las empresas. Entre los beneficios más destacados figuran la reducción de los niveles de estrés, la mejora del clima laboral y el fortalecimiento de las relaciones entre compañeros.

Además, las pausas asociadas al cuidado de las mascotas favorecen pequeños descansos durante la jornada, lo que puede contribuir a mejorar la concentración y disminuir la fatiga. También ayudan a reducir la preocupación de los propietarios por dejar a sus animales solos durante largas horas.

La tendencia avanza en España

En España, aunque las oficinas que permiten el acceso de mascotas siguen siendo minoritarias, la tendencia avanza de forma progresiva. El aumento de perros en los hogares durante los últimos años y una mayor sensibilidad hacia el bienestar animal han llevado a algunas compañías a implantar políticas permanentes de espacios pet-friendly, más allá de una jornada simbólica al año.

La iniciativa también está vinculada a la promoción de la adopción de animales. Sus impulsores consideran que mostrar la buena convivencia entre mascotas y personas en distintos ámbitos de la vida cotidiana puede contribuir a derribar prejuicios y favorecer que más perros encuentren un hogar.

No obstante, los expertos recuerdan que la incorporación de mascotas al entorno laboral debe realizarse de forma responsable. Es fundamental que los animales estén correctamente socializados, tengan sus cuidados veterinarios al día y que la empresa cuente con normas claras para garantizar la comodidad y seguridad de todos los trabajadores.