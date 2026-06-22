El gasto del aire acondicionado en el coche y por qué repostar con antelación en verano

Mantener una temperatura adecuada dentro del coche no es solo una cuestión de confort, sino también de seguridad al volante. Conducir con frío o con un exceso de calor afecta de forma directa a la concentración del conductor y aumenta la fatiga, lo que convierte al sistema de climatización en un elemento esencial para la seguridad vial en cualquier vehículo moderno. Sin embargo, en los coches con motor de combustión, ya sean de gasolina o diésel, la calefacción y el aire acondicionado no consumen por igual. Mientras uno aprovecha el calor que genera el propio motor, el otro exige un esfuerzo adicional que puede incrementar el gasto de manera notable, reducir el rendimiento del vehículo y acelerar el desgaste del motor.

El impacto real del aire acondicionado en el depósito

El aire acondicionado incrementa el consumo de gasolina debido a que funciona gracias a un compresor que se acciona por medio del motor. Cuando el sistema está encendido, ese compresor añade carga mecánica al propulsor, lo que se traduce de inmediato en un gasto adicional de combustible. Según los datos técnicos disponibles, el uso del aire acondicionado puede aumentar el consumo entre un 5% y un 20%, dependiendo siempre de la temperatura exterior, la potencia seleccionada en el sistema y el tipo de conducción que se realice.

En cifras prácticas, este incremento supone un gasto extra de entre 0,2 y 1 litro de gasolina por cada 100 kilómetros recorridos. Este esfuerzo adicional del compresor también reduce ligeramente la potencia disponible para acelerar, un efecto que los conductores perciben con mayor claridad en vehículos de pequeña cilindrada o cuando el coche viaja muy cargado. En jornadas donde las temperaturas se disparan por encima de los 35 o los 40 grados, como las previstas en numerosos puntos de España, el sistema de climatización se convierte en uno de los mayores consumidores de energía del vehículo.

El consumo residual de la calefacción frente al verano

A diferencia de lo que ocurre con el aire acondicionado, el sistema de calefacción no necesita energía extra para producir calor en el habitáculo. Este sistema aprovecha el calor residual que se genera en el bloque del motor de combustión mientras el coche está en marcha. Ese aire caliente se canaliza directamente al interior mediante un ventilador eléctrico cuyo consumo de energía es mínimo. Por tanto, el gasto de combustible se limita al pequeño esfuerzo que realiza el alternador para cargar la batería que alimenta dicho ventilador, un impacto que los expertos consideran prácticamente nulo.

Para optimizar este recurso, los especialistas aconsejan esperar unos minutos antes de activar la calefacción tras arrancar el coche, ya que el aire no se calentará hasta que el motor alcance su temperatura óptima de funcionamiento. Una vez en marcha, dirigir el flujo hacia los pies y el parabrisas mejora la distribución del calor y evita el empañamiento de los cristales.

Por qué los expertos aconsejan repostar con antelación

Ante un escenario de temperaturas extremas, diversos especialistas en movilidad aconsejan no apurar el depósito y repostar antes del domingo. La recomendación no responde a ningún riesgo mecánico ni a supuestos peligros relacionados con el combustible, sino a una cuestión puramente práctica. Los cálculos habituales de autonomía varían cuando aumentan las necesidades energéticas del vehículo, y un conductor acostumbrado a recorrer una distancia fija con medio depósito podría encontrarse con un margen menor del esperado al circular con el climatizador funcionando a máxima potencia.

Disponer de combustible suficiente aporta un margen de seguridad adicional en caso de retenciones prolongadas, incidencias en carretera o desplazamientos por zonas donde las estaciones de servicio estén más alejadas. A este factor se suman los atascos habituales de las operaciones salida, donde el tráfico lento obliga a mantener el climatizador encendido mientras el vehículo apenas avanza. Respecto a los rumores estivales sobre la supuesta peligrosidad de llenar completamente el depósito con calor, los especialistas recuerdan que los vehículos modernos están diseñados para soportar la expansión natural de los vapores del combustible mediante mecanismos que gestionan los cambios de presión, por lo que no existe riesgo de explosión.

El comportamiento de los coches eléctricos bajo el calor

En los vehículos eléctricos, el escenario cambia por completo, ya que tanto la calefacción como el aire acondicionado consumen energía directamente de la batería principal, lo que reduce su autonomía de forma inmediata. El impacto exacto varía según la temperatura exterior y el tipo de sistema empleado en el coche.

En líneas generales, el uso del aire acondicionado en un modelo eléctrico puede restar entre un 8% y un 10% de autonomía. Por su parte, la calefacción es todavía más exigente en estos vehículos y puede superar el 15% de consumo energético, sobre todo en invierno o en trayectos largos. Los modelos que incorporan bomba de calor son sustancialmente más eficientes, ya que aprovechan mejor la energía térmica y reducen significativamente ese consumo adicional de la batería.