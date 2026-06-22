El simple gesto en un paso de cebra que dice mucho de tu personalidad

La vida en la ciudad obliga a respetar un buen número de normas, también las de circulación. Pero, más allá de lo estrictamente obligatorio, existe todo un repertorio de gestos entre peatones y conductores que no impone ningún reglamento: son decisiones que forman parte de la convivencia y construyen pequeños puntos de encuentro en la rutina diaria.

Algunos son conocidos por cualquiera que se mueva por la calle. Dar las luces largas a un coche que circula de frente para avisarle de que lleva el alumbrado mal ajustado, situarse a la izquierda de la autovía cuando otro vehículo se incorpora, o agradecer como peatón al conductor que se detiene en un paso de cebra.

Una interacción de apenas un segundo

Este último caso encierra más de lo que parece. A partir de un simple cruce de miradas se produce una interacción en la que el conductor reconoce la prioridad del peatón y este, a su vez, agradece el gesto. El Instituto Europeo de Psicología Positiva señala que quienes practican la gratitud de forma habitual obtienen beneficios para su salud, y describe a las personas agradecidas como bondadosas y sencillas, capaces de afrontar la vida desde una actitud positiva, la humildad y una notable resiliencia.

Ese movimiento mínimo — una leve inclinación de cabeza o el gesto de levantar la mano— refleja rasgos como la empatía, la comprensión, la atención plena y la confianza. Y revela algo más: que la persona no se ha dejado arrastrar por el piloto automático ni por la tecnología, y que conserva buenas habilidades sociales.

Lo que dice la evidencia científica

El vínculo entre gratitud y bienestar no es solo una intuición. Un metaanálisis publicado en 2023, que reunió 64 ensayos clínicos aleatorizados, concluyó que las personas sometidas a intervenciones de gratitud experimentaron una mejor salud mental, menos síntomas de ansiedad y depresión, y un estado de ánimo más positivo. Sus autores plantearon que los actos de agradecimiento pueden emplearse como complemento terapéutico en el tratamiento de la ansiedad y la depresión. Otros trabajos, recogidos en publicaciones como el Journal of Happiness Studies, han matizado que el efecto es modesto, pero coinciden en la dirección del beneficio.

En esa misma línea, las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas recuerdan que las personas agradecidas tienden a ser más felices y a sentirse más satisfechas con su vida, sus amistades, su familia y su comunidad. La gratitud, añaden, se asocia con una mayor compasión y con relaciones más sólidas, además de con un estilo de vida más saludable, un mejor descanso, un sistema inmune reforzado y una menor presencia de emociones negativas como la envidia, la soledad o el materialismo. Así que ese gesto casi imperceptible al cruzar la calle, aparentemente intrascendente, dice bastante de quien lo hace. Y, de paso, le sienta bien.