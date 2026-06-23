El peligroso hábito diario que destruye tu autoestima sin que te des cuenta

La mayoría de personas cree que se exige para mejorar. Sin embargo, los expertos advierten de que esa idea puede estar detrás de un patrón de maltrato interno que pasa desapercibido en el día a día.

En su espacio semanal en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, los psicólogos María Ibáñez y Jesús Jiménez han analizado cómo la autoexigencia mal gestionada puede derivar en sufrimiento emocional y en una forma de relacionarse más dura tanto con uno mismo como con los demás.

La trampa de exigirse para mejorar

"Hay muchísima gente que se exige mucho, que se critica, que se machaca", ha señalado María Ibáñez, que ha puesto el foco en situaciones cotidianas como el trabajo o el deporte. Según explica, el problema aparece cuando esa exigencia deja de ser funcional: "Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero cuidando de atenderse correctamente, sin crítica ni desprecio".

Frente a ello, distingue otra forma de actuar: "La autoexigencia sana sería ir al trabajo y hacerlo lo mejor posible, pero con inteligencia y tratando de disfrutar".

Los demás y el cambio de enfoque

Jesús Jiménez ha advertido de que este patrón no se queda en lo personal. "Si uno se trata mal a sí mismo, va a tratar mal a los demás", ha afirmado. En su intervención ha explicado una idea clave: "Uno no se trata mal para que las cosas le salgan peor, sino que cree que tratándose mal le van a salir mejor".

Uno de los puntos centrales del programa ha sido la necesidad de sustituir la autoexigencia por un lenguaje más constructivo. "Deberíamos decir que tenemos que apoyarnos, en vez de autoexigirnos", ha defendido Jiménez, insistiendo en la importancia de cambiar el enfoque interno. También ha subrayado que el error no debería vivirse desde el castigo: "Si me he equivocado, tengo que entender por qué me he equivocado, no castigarme".

El perfeccionismo, la actualidad y el cambio

María Ibáñez ha relacionado esta dinámica con el perfeccionismo, que suele esconder un miedo de fondo: "Puede ser miedo a la crítica, a la opinión de los demás o a sentirse desvalorizado".

Jesús Jiménez ha señalado que este tipo de comportamiento no es nuevo, pero sí más intenso en la actualidad: "La exigencia es castigarse. La presión social va en aumento". Factores como la competitividad o el individualismo están, según ha explicado, detrás del aumento de estos problemas.

Sin duda alguna, uno de los mensajes más repetidos en el espacio es claro: no se puede mejorar la autoestima sin cambiar antes la forma de tratarse. "Si te estás todo el día tratando mal, aunque quieras subirte la autoestima, no va a funcionar", ha advertido Jiménez.