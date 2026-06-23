Por qué el helado se llena de hielo y los trucos para conservar su textura

Abrir una tarrina de helado y encontrarla llena de cristales de hielo o con una textura dura es un problema habitual durante el verano. Aunque muchas veces se atribuye al paso del tiempo, en realidad la forma de conservarlo en el congelador influye de manera decisiva en que mantenga su textura y sabor originales.

Los expertos señalan que la temperatura de conservación, el envase utilizado y evitar cambios bruscos de frío son algunos de los factores que más ayudan a prolongar la calidad del helado una vez abierto.

La temperatura ideal del congelador

Uno de los aspectos más importantes es mantener el congelador a la temperatura adecuada. Aunque la mayoría de los aparatos domésticos funcionan entre -15 y -22 grados centígrados, la recomendación para conservar correctamente el helado es fijarlo en -18 grados.

Mantener una temperatura estable evita que el producto se descongele parcialmente y vuelva a congelarse, un proceso que favorece la aparición de cristales de hielo y deteriora la textura.

El envase también marca la diferencia

Siempre que sea posible, lo más recomendable es conservar el helado en su envase original. No obstante, si se trata de un recipiente de cartón o de un helado casero, los especialistas aconsejan trasladarlo a un recipiente de plástico con cierre hermético, similar a las tarrinas utilizadas para vender helados.

Además, colocar una lámina de film transparente o papel de horno directamente sobre la superficie del helado antes de cerrar la tapa ayuda a reducir el contacto con el aire y retrasa la formación de cristales.

Por otro lado, el helado puede absorber con facilidad los olores de otros alimentos si estos no están correctamente cerrados. Por ello, los especialistas recomiendan conservar todos los productos congelados en recipientes bien sellados y mantener el helado siempre en un envase hermético para preservar su sabor.

Dónde colocarlo dentro del congelador

La ubicación también influye en su conservación. Se recomienda guardar el helado en la parte más profunda del congelador, donde la temperatura se mantiene más constante. Por el contrario, colocarlo cerca de la puerta o en la zona delantera hace que sufra más cambios térmicos cada vez que se abre el congelador.

Igualmente, es aconsejable no sobrecargar el congelador, ya que una circulación insuficiente del aire frío puede provocar variaciones de temperatura que favorecen la aparición de hielo.

Un gesto al servirlo que conviene evitar

Otro de los errores habituales consiste en utilizar una cuchara mojada para servir el helado. El agua que queda sobre la superficie se congela al volver a introducir la tarrina en el congelador y favorece la formación de cristales de hielo, lo que hace que el helado pierda parte de su cremosidad y adquiera una textura más parecida a la de un sorbete.

Además, si el helado llega a derretirse completamente, no es recomendable volver a congelarlo, ya que ese proceso deteriora de forma notable su calidad.