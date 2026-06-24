Cómo ahorrar en la factura de la luz en la ola de calor

Las olas de calor no se sufren solo en la calle. Cuando los termómetros se mueven entre los 35 y los 40 grados, el exceso de temperatura termina colándose en el interior de las viviendas y las convierte en espacios mucho menos confortables. Dormir se vuelve complicado y la primera reacción suele ser recurrir al aire acondicionado o a los ventiladores, lo que se traduce en un mayor consumo eléctrico y en una factura más abultada.

No existe una solución mágica para refrescar una casa en los días más tórridos, pero sí medidas sencillas que permiten rebajar unos cuantos grados. Una de las más eficaces consiste en generar el llamado efecto cueva, una estrategia que busca impedir que el calor exterior penetre en el hogar.

Persianas abajo y toldos

Para lograrlo, los expertos aconsejan bajar por completo las persianas durante las horas en que el sol incide directamente sobre las ventanas. Así se limita la entrada de radiación solar, uno de los principales responsables del aumento de temperatura dentro de las casas en verano.

La medida puede reforzarse con toldos, otro recurso útil para bloquear parte del calor procedente del exterior. Ambas acciones apenas requieren unos segundos y marcan una diferencia notable en el ambiente interior. Al evitar que los rayos entren directamente en las habitaciones, se mantiene una sensación térmica más agradable y se reduce la necesidad de tirar constantemente de la climatización.

El error de poner el aire a 20 grados

Si, pese a todo, el calor sigue siendo excesivo, el siguiente paso es encender el aire acondicionado, pero conviene hacerlo de forma eficiente para no disparar el gasto. La recomendación clave es que la diferencia entre la temperatura exterior y la interior no supere nunca los 12 grados: es fundamental tanto para el ahorro como para evitar cambios bruscos que el organismo acusa. Aquí surge un error frecuente.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) sitúa la temperatura idónea en verano entre los 24 y los 26 grados, no en los 20 o 21 que muchos seleccionan por inercia. Ajustar el aparato tan bajo no enfría la casa antes: simplemente obliga al compresor a trabajar de forma continua e ineficiente. De hecho, por cada grado que se baja el termostato el consumo aumenta en torno a un 8%. Y cuando en el exterior se registran temperaturas muy elevadas, alcanzar esos niveles resulta especialmente difícil y poco rentable.