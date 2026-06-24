El Hospital Clínico Veterinario de UAX celebra 20 años de vanguardia veterinaria como referente europeo

El Hospital Clínico Veterinario (HCV) de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) celebra 20 años de vida consolidándose como uno de los centros de referencia en la atención veterinaria y en la formación práctica de profesionales del sector.

Según informó, durante este periodo, el HCV, que forma parte de la ciudad sanitaria de UAX, ha desarrollado un modelo diferencial basado en la integración real entre la Facultad de Veterinaria y la práctica clínica, posicionándose como un referente tanto a nivel nacional como europeo.

Destacó que, desde sus inicios, el HCV ha apostado por una combinación de excelencia académica, innovación tecnológica y experiencia clínica real. Su equipo, formado por más de 80 veterinarios altamente especializados, opera en instalaciones de última generación que permiten abordar todo el proceso asistencial, desde la prevención hasta la rehabilitación.

Del aula al quirófano

Este enfoque se traduce en un modelo formativo único en el que el hospital es parte fundamental del aprendizaje de los alumnos de veterinaria de UAX. De esta forma, los alumnos acceden a la clínica real, enfrentándose a casos complejos y adquiriendo desde el principio las competencias necesarias para su desarrollo profesional.

El hospital presta atención veterinaria ininterrumpida los 365 días, con una UCI plenamente operativa. Así, en estas dos décadas, el impacto del Hospital Clínico Veterinario de UAX se ha traducido en más de 7.600 alumnos formados y más de 150.000 animales atendidos, junto a un volumen de 15.000 procedimientos clínicos al año. Además, atiende a más de 900 caballos al año, de los cuales cerca de un 30% son de élite, y realiza unas 780 cirugías equinas anuales.

El HCV también ofrece un abanico de especialidades clínicas que abarcan disciplinas como la odontología, dermatología, neurología, oncología, oftalmología o medicina interna, entre otras, incluyendo también áreas como la medicina de animales exóticos, la reproducción o la rehabilitación y fisioterapia. Además, cuenta con un equipo docente formado por profesionales en activo, garantizando una conexión directa entre la enseñanza y la realidad del mercado laboral.

"Cumplir 20 años supone reconocer el trabajo de todos los profesionales que han hecho posible que el hospital crezca sin perder su esencia, que no es otra que ofrecer una atención veterinaria altamente especializada con un gran valor asistencial y convertir cada caso clínico en una oportunidad de aprendizaje. Haber atendido a un volumen tan alto de pacientes y formado a más de 7.600 alumnos refleja la solidez de un modelo en el que asistencia, docencia e innovación avanzan de la mano", afirmó Fernando Aníbal Vázquez Fernández, director del Hospital Clínico Veterinario de UAX.

"El Hospital Clínico Veterinario es una extensión natural de la Facultad de Veterinaria y un entorno decisivo para que nuestros estudiantes desarrollen criterio clínico, capacidad de decisión y una mirada integral sobre la profesión. A nuestras espaldas hemos conseguido hitos importantes para nuestro alumnado, como obtener la acreditación europea Eaeve o abrir el Centro de Simulación Veterinaria. De cara al futuro nuestro objetivo seguirá siendo adelantar su contacto con la práctica real e impulsar la especialización con una visión global e interdisciplinar de la salud", explica Isabel Rodríguez Hurtado, decana de la Facultad de Veterinaria de UAX.

El HCV ha evolucionado hacia un modelo universitario inspirado tanto en la organización del entorno hospitalario como en el Marco Europeo de la Carrera Investigadora. A través de los niveles R1, R2 y R3, los jóvenes veterinarios avanzan desde una etapa inicial de aprendizaje bajo supervisión hasta asumir mayores cotas de autonomía, especialización y responsabilidad clínica e investigadora. Este itinerario permite ofrecer continuidad a los mejores alumnos y egresados, conectando la práctica asistencial, la formación de postgrado y la generación de conocimiento.

En este contexto, el hospital y la Facultad realizan investigaciones pioneras como la desarrollada para comprender los mecanismos del envejecimiento cerebral de los cetáceos y su relación con enfermedades neurodegenerativas como el alzheimer junto a la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (CEMMA), que ha sido publicada recientemente por la revista científica Biology y que está liderada por los doctores de UAX, Fernando Vázquez y Belén Alonso-Estanillo.

Más tecnología, más especialización

De cara al futuro, el Hospital Clínico Veterinario de UAX busca evolucionar su modelo con el objetivo de reforzar su liderazgo y adaptarse a las últimas tecnología de vanguardia. Entre sus principales líneas de desarrollo se encuentra la intensificación de la experiencia práctica, adelantando la participación del alumno en la toma de decisiones clínicas, así como el impulso de la especialización temprana en áreas concretas.

La apuesta por la digitalización será otro de los objetivos, con la incorporación de herramientas como el diagnóstico apoyado en IA, el uso de datos clínicos para el aprendizaje, la simulación avanzada o la telemedicina veterinaria. A ello se sumará la puesta en marcha de una ambulancia veterinaria con atención a domicilio, ampliando así el alcance del hospital.

Asimismo, el HCV indicó que continuará atrayendo talento y fortaleciendo sus alianzas con compañías como Royal Canin, MSD Animal Health, Elanco o RAL, así como con el ecosistema veterinario para garantizar una formación plenamente alineada con las necesidades del mercado.