¿Llegas siempre tarde? La ciencia descubre el verdadero motivo

Llega quince minutos tarde, se disculpa con cara de apuro y promete que la próxima vez no pasará. Pero vuelve a pasar. Quien lo espera tiende a archivar el episodio bajo una etiqueta sencilla: desorganización, falta de compromiso o, directamente, mala educación. La investigación psicológica, sin embargo, apunta en otra dirección. Lejos de tomárselo a la ligera, la mayoría de los impuntuales crónicos arrastran estrés, culpa y frustración por ello, y aun así reinciden. La explicación no está en una actitud despreocupada, sino en algo más profundo: en cómo perciben el paso del tiempo y en cómo deciden, casi sin darse cuenta, qué cabe en cada hueco de la mañana.

El hallazgo más revelador procede de Jeff Conte, profesor de psicología de la Universidad Estatal de San Diego. En sus experimentos pidió a los participantes que estimaran, sin reloj, cuándo había transcurrido un minuto. Las personas de perfil competitivo y orientado al logro –personalidad tipo A– lo daban por cumplido alrededor de los 58 segundos; las más tranquilas y flexibles –tipo B–, no lo sentían pasado hasta los 77. Esos casi veinte segundos de diferencia parecen insignificantes, pero, multiplicados por las decenas de transiciones de un día, explican que dos personas igual de bienintencionadas terminen llegando a horas distintas. Para quien percibe el tiempo más lento, sencillamente queda más margen del que el reloj concede.

A ese desajuste interno se suma un error de cálculo que comparte casi todo el mundo, aunque algunos lo padecen de forma más acusada. Daniel Kahneman y Amos Tversky lo bautizaron como falacia de planificación: la tendencia a subestimar lo que tardaremos en algo, incluso cuando la experiencia ya nos ha desmentido mil veces. Diez minutos para la ducha, dos para contestar un mensaje, otros tantos para salir por la puerta… La suma sobre el papel cuadra; en la realidad, cada tarea se come unos minutos de más y el retraso se cuela por las rendijas.

El espejismo de poder con todo

Detrás de muchas impuntualidades hay también un exceso de confianza en las propias capacidades. Quien cree que improvisará una solución para cualquier contratiempo rara vez se reserva un colchón de seguridad, de modo que un atasco, una llamada o una plaza de aparcamiento imposible bastan para descarrilar el plan. Conte añade otra pieza al puzle: los impuntuales suelen ser multitarea, y atender varias cosas a la vez erosiona la metacognición, esa conciencia de lo que uno está haciendo en cada instante. Cuando esa brújula se nubla, perder la noción del tiempo es cuestión de minutos.

Aun así, no hay un molde único. Los hay que sobrecargan la agenda porque no saben decir que no, los que se enfrascan en una tarea hasta olvidar la siguiente y quienes priorizan siempre lo que tienen entre manos frente a lo que les espera. La psicología ha visto patrones parecidos en personas muy impulsivas o con TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad), para quienes administrar el tiempo es una batalla diaria. Conviene no simplificar, eso sí: un estudio de 2003 publicado en Human Performance no encontró un vínculo estadísticamente sólido entre la impuntualidad crónica y ningún rasgo de personalidad concreto, señal de que casi nunca hay una sola causa detrás.

Lo alentador es que el hábito se puede reeducar, y el punto de partida es averiguar qué lo provoca en cada caso. Cronometrar de verdad cuánto llevan las cosas en lugar de fiarlo a la memoria, encadenar alarmas, dejar todo listo la noche anterior o blindar un margen fijo de diez o quince minutos son estrategias que dan resultado; el propio Conte recomienda adelantar las alarmas y ensanchar los huecos entre compromisos. Asumir que llegar tarde no es necesariamente un desaire, sino el poso de patrones aprendidos durante años, sirve para soltar prejuicios y, de camino, para empezar a ganarle terreno al reloj.