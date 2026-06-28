Ni afecto ni higiene: lo que de verdad esconde el acicalamiento entre gatos

El acicalamiento entre gatos, conocido como allogrooming, suele interpretarse como una muestra de afecto. Sin embargo, una investigación realizada por la Universidad de Gante (Bélgica) y la Universidad de Lincoln (Reino Unido) concluye que este comportamiento tiene distintos significados según el contexto en el que se produce, la postura corporal de los animales y la relación que mantienen entre ellos. Los resultados se publicaron en la revista científica Applied Animal Behaviour Science.

Los investigadores analizaron vídeos grabados por cuidadores de 53 hogares con dos gatos, dentro de un proyecto de ciencia ciudadana. El objetivo era observar no solo el acicalamiento mutuo, sino también las conductas que lo rodeaban y las características de los animales implicados.

El trabajo muestra que interpretar automáticamente el lamido entre gatos como una señal de amistad puede llevar a conclusiones erróneas. Según los autores, el significado de estas interacciones depende de varios factores y puede variar desde una conducta afiliativa hasta una forma de gestionar tensiones sociales.

Cuando el acicalamiento refuerza el vínculo

Los investigadores observaron que el allogrooming suele estar asociado a situaciones de cercanía física entre los animales. En los casos en los que los gatos buscaban contacto corporal, por ejemplo al acomodarse juntos en una cesta o descansar uno junto al otro, el acicalamiento aparecía posteriormente en el 41% de las ocasiones registradas.

La postura corporal también aportó información relevante. Cuando ambos gatos mantenían posiciones similares, como estar sentados o tumbados al mismo tiempo, la interacción tendía a desarrollarse en un entorno social positivo.

En estos contextos, el gato que iniciaba el acicalamiento dirigía con frecuencia sus lamidos a la cabeza o a las orejas de su compañero. Los autores explican que estas zonas contienen glándulas odoríferas y resultan especialmente sensibles para los felinos, por lo que el contacto puede tener una función relacionada con el bienestar y el mantenimiento de los vínculos sociales.

Los investigadores consideran que este tipo de interacciones encaja con el papel tradicionalmente atribuido al allogrooming como conducta de afiliación entre individuos que mantienen una relación estable.

El lamido también puede iniciar el juego

El estudio identificó otro patrón frecuente relacionado con las actividades lúdicas. En numerosas ocasiones, el acicalamiento aparecía antes de sesiones de juego físico entre los gatos.

Durante estas interacciones, los animales rodaban por el suelo, se sujetaban con las patas delanteras y realizaban movimientos de patadas con las traseras. Antes de que comenzara ese comportamiento, era habitual que uno de los gatos lamiera al otro.

En estos casos, el contacto se dirigía principalmente al cuello. Los autores destacan que esta zona coincide con una de las regiones donde los gatos suelen realizar mordiscos suaves durante el juego, lo que permitió diferenciar estas situaciones de otras formas de acicalamiento observadas en el estudio.

Los resultados sugieren que, además de cumplir funciones sociales o higiénicas, el allogrooming puede actuar como una señal que anticipa una interacción lúdica entre los animales.

Una señal de tensión social

El análisis también reveló situaciones en las que el lamido no estaba asociado a una relación amistosa. Según los investigadores, los gatos pueden utilizar este comportamiento como una forma de comunicación para evitar conflictos directos o expresar incomodidad ante determinadas circunstancias.

Uno de los ejemplos descritos por los autores se produjo cuando dos animales competían por un mismo recurso, como una zona de descanso especialmente atractiva. En esas situaciones, uno de los gatos podía comenzar a lamer al otro, generalmente en el cuello.

La respuesta del receptor aportaba información relevante. Los investigadores observaron que algunos animales aplanaban las orejas, una señal habitualmente asociada a incomodidad o tensión.

El estudio plantea que este tipo de acicalamiento puede funcionar como una advertencia sutil antes de una posible confrontación. Los autores recuerdan que las peleas suponen un riesgo de lesión para los propios gatos, por lo que las señales previas pueden ayudar a evitar enfrentamientos abiertos.

Los gatos sin vínculo también se acicalan

Uno de los hallazgos del trabajo fue la presencia de allogrooming entre animales que no mantenían una relación social estrecha.

Según los datos recogidos, 24 de las 53 parejas analizadas (45,2%) estaban formadas por gatos no emparentados y que no habían sido socializados juntos. A pesar de ello, también realizaban sesiones de acicalamiento mutuo.

Los investigadores consideran que, en estos casos, el comportamiento podría estar relacionado con la gestión de la competencia por recursos compartidos dentro del hogar más que con una expresión directa de afecto.

Junto al acicalamiento aparecieron otras conductas asociadas a contextos de tensión, como manotazos, arañazos y mordiscos. También se registraron señales más discretas, entre ellas sacudir la cabeza, rascarse detrás de las orejas, bostezar o lamerse los labios.

Estas manifestaciones resultaron especialmente frecuentes cuando los gatos no mantenían una postura corporal sincronizada. Los autores citan como ejemplo situaciones en las que un animal se inclinaba sobre otro, una disposición que puede reflejar desequilibrio en la interacción.

Limitaciones del trabajo

Los autores reconocen varias limitaciones metodológicas. El estado de salud de los gatos fue comunicado por sus cuidadores y no verificado mediante exámenes veterinarios, por lo que algunas enfermedades o dolores crónicos podrían haber influido en el comportamiento observado.

Además, la participación fue voluntaria, lo que pudo favorecer la inclusión de hogares con gatos que mantienen relaciones relativamente estables y amistosas.

Los investigadores plantean que futuros estudios analicen un mayor número de interacciones dentro de cada pareja para determinar si existen patrones individuales consistentes y comprender mejor las dinámicas sociales de los hogares con varios gatos.