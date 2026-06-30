Angelini Pharma y Banco Farmacéutico celebran una jornada de voluntariado para reducir la pobreza farmacéutica

Angelini Pharma y Banco Farmacéutico han celebrado su 7ª Jornada de Voluntariado para reducir la pobreza farmacéutica y acercar recursos sanitarios a personas en situación de vulnerabilidad o con dificultades de acceso a medicamentos.

Durante la jornada, 30 voluntarios de la compañía han colaborado en distintas entidades sociales de Barcelona, Madrid y Málaga en actividades de apoyo, como ayuda en comedores sociales, preparación y reparto de alimentos, organización de espacios, talleres de acompañamiento y acciones de carácter educativo y lúdico.

Angelini Pharma España y Banco Farmacéutico colaboran desde hace 14 años con el objetivo de garantizar el acceso a tratamientos básicos y ayudando a las personas en situación de vulnerabilidad.

Daniel Gheorghe, country manager de Angelini Pharma España, ha destacado que "en Angelini Pharma trabajamos para mejorar la salud de las personas y facilitar la disponibilidad de los recursos sanitarios. La colaboración con Banco Farmacéutico, que mantenemos desde hace más de catorce años, nos permite dar continuidad a iniciativas que contribuyen a acercar medicamentos y recursos esenciales a los colectivos más vulnerables. Este tipo de jornadas refleja la implicación de los equipos en acciones con impacto directo en la comunidad".

Por su parte, Àlex Brenchat, presidente de Banco Farmacéutico, aseguró que "nuestra colaboración de tantos años con Angelini Pharma España es muy gratificante y es para nosotros muy enriquecedor ver cómo cada año nuestra alianza crece. A pesar de que las circunstancias del entorno sean diferentes, nuestro vínculo es mayor y ello se traslada en la jornada de voluntariado anual que celebramos. En ella, tanto los nuevos participantes, como los repetidores, vienen con una alegría desbordante y se lo agradecemos mucho, tanto desde Banco Farmacéutico, como las entidades sociales que les reciben".