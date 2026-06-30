Neuroarquitectura contra el calor: los colores que refrescan tu vivienda

Los colores pueden cambiar por completo la percepción de una vivienda. Aunque el termómetro marque la misma temperatura, la elección de determinados tonos influye en cómo sentimos un espacio. La psicología del color y la neuroarquitectura apuntan a que las gamas frías y los colores claros transmiten una mayor sensación de frescor, mientras que los tonos cálidos pueden hacer que una estancia resulte visualmente más calurosa.

Por eso, cuando llega el verano, renovar el color de las paredes o incorporar nuevos textiles puede ser una forma sencilla de hacer que la casa se perciba más luminosa, amplia y agradable sin necesidad de recurrir constantemente al aire acondicionado. La clave está en elegir una paleta que refleje la luz y evoque ambientes relajados.

Blancos y neutros: la mejor base para combatir el calor

Los colores claros son los grandes aliados para crear interiores frescos. Además de reflejar mejor la luz natural, aportan sensación de amplitud y ayudan a que las habitaciones parezcan menos recargadas.

El blanco sigue siendo el color de referencia, aunque los especialistas recomiendan optar por versiones más cálidas y naturales, como el blanco roto, el blanco algodón o el blanco tiza, que evitan el efecto excesivamente frío del blanco puro. También funcionan muy bien los tonos arena, beige claro o lino, que aportan luminosidad sin perder calidez.

Otra opción cada vez más utilizada es el greige, una mezcla entre gris y beige que ofrece una imagen elegante y contemporánea. Cambia ligeramente según la luz del día y resulta muy versátil para salones, dormitorios o recibidores.

Azules y verdes: la sensación inmediata de frescor

Si hay una gama cromática asociada al verano, esa es la de los azules. Tonos como el azul cielo, el azul hielo, el aguamarina o el azul grisáceo recuerdan al mar y al cielo despejado, transmitiendo una sensación de calma que hace que cualquier estancia parezca más fresca.

Son especialmente recomendables para dormitorios y baños orientados al sur, donde la entrada de luz es mayor durante gran parte del día.

Los verdes suaves también desempeñan un papel importante. El verde menta, el verde salvia o los oliva apagados evocan la naturaleza y aportan un ambiente relajado y equilibrado. Combinados con madera natural o fibras vegetales crean espacios muy luminosos sin resultar fríos.

También existen colores cálidos que refrescan

Aunque normalmente se relaciona el verano con los colores fríos, algunos tonos cálidos muy suaves también ayudan a crear una atmósfera ligera.

El amarillo mantequilla o vainilla ilumina especialmente las habitaciones con poca luz natural, mientras que el melocotón claro aporta un aire mediterráneo muy agradable sin recargar el ambiente.

Otra alternativa es el rosa empolvado o maquillaje, que actúa casi como un color neutro. Aporta claridad, combina fácilmente con otros tonos y ofrece una sensación acogedora durante todo el año.

La lavanda suave completa esta gama de colores refrescantes. Gracias a su ligero matiz grisáceo transmite serenidad y resulta especialmente adecuada para dormitorios o zonas de descanso.

Los materiales potencian el efecto visual

El color por sí solo no obra milagros. Para conseguir una auténtica sensación de frescor conviene acompañarlo de materiales naturales y acabados ligeros.

Los expertos recomiendan utilizar cortinas de lino o algodón en tonos claros, alfombras de fibras vegetales, muebles de madera natural y detalles en ratán o cerámica. Estos materiales ayudan a reforzar la sensación de ligereza y aportan una imagen más relajada.

También pueden incorporarse superficies de vidrio, mármol o piedra clara, materiales que reflejan mejor la luz y transmiten una sensación física de frescura al tacto.

Cómo aplicar cada color según la estancia

No todas las habitaciones requieren la misma paleta cromática. En los dormitorios funcionan especialmente bien los azules suaves, las lavandas y los verdes salvia por su capacidad para favorecer el descanso.

En el salón suelen ofrecer buenos resultados los blancos rotos, los tonos arena o el greige, ya que crean espacios luminosos que además resultan acogedores durante todo el año.

Las cocinas y los baños admiten perfectamente verdes claros, blancos luminosos o azules empolvados, colores que potencian la sensación de limpieza y amplitud.

En habitaciones infantiles o juveniles pueden introducirse tonos como el melocotón, el amarillo pálido o el rosa empolvado para aportar luminosidad sin perder frescura.

Una forma sencilla de refrescar la vivienda

Cambiar el color de una pared o renovar los textiles puede transformar completamente la percepción de una casa durante el verano. Los tonos claros reflejan mejor la luz, los azules y verdes evocan el agua y la naturaleza, mientras que algunos colores cálidos poco saturados consiguen iluminar sin generar sensación de calor.

Combinados con materiales naturales, muebles ligeros y tejidos frescos, estos colores convierten cualquier estancia en un espacio más luminoso, relajado y agradable, demostrando que, en ocasiones, la sensación de frescor comienza mucho antes de encender el aire acondicionado.