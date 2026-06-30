Las intensas lluvias de los últimos días han terminado pasando factura a la calidad del agua en once playas de Gipuzcoa y Bizkaya, obligando al Departamento de Salud del Gobierno Vasco a desaconsejar el baño de forma inmediata debido a picos puntuales de bacterias como E.coli y Enterococcus.

Los controles rutinarios que realiza la Dirección de Salud Pública y Adicciones han hecho saltar las alarmas al detectar que las aguas no cumplen en este momento, con los mínimos microbiológicos que exige la ley. La lista de playas afectadas se reparte prácticamente a la par entre ambos territorios:

En Gipuzcoa: Saturraran, Ondarbeltz y Mutriku Puerto (Mutriku), Zarautz (Zarautz), Deba (Deba) y Santiago (Zumaia).

En Bizkaya: Ea (Ea), Isuntza (Lekeitio), Muriola (Barrika), Arrigorri (Ondarroa) y Karraspio (Mendexa).

Desde la conserjería de Salud insisten en que se trata de un episodio ligado directamente a los temporales recientes y recomiendan, "de forma preventiva y temporal", evitar el baño en estas zonas. "Para atajar el problema, ya se ha activado el protocolo de emergencia medioambiental, notificando la situación a la Agencia Vasca del Agua (URA), al Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, a ambas Diputaciones Forales y a los ayuntamientos implicados para que coordinen sus planes de contingencia".

El Departamento de Salud recomienda no bañarse en algunas playas por incumplimiento puntual en la calidad del agua:

📌Saturraran

📌Ondarbeltz y Mutriku Puerto

📌Zarautz

📌Santiago-Zumaia

📌Deba

📌Ea

📌Muriola-Barrika

📌Isuntza-Lekeitio

📌Arrigorri-Ondarroa

📌Karraspio-Mendexa pic.twitter.com/sH6gDa2GUr — SOS Deiak - 112 (@112_SOSDeiak) June 30, 2026

El Departamento de Salud ya realiza análisis diarios para reabrir las playas en cuanto sea seguro. De hecho, este mismo martes se han tomado nuevas muestras en Saturraran, Ondarbeltz y Santiago, cuyos resultados se conocerán este miércoles. Para el resto de las playas afectadas, los análisis se repetirán el miércoles y el veredicto llegará el jueves.