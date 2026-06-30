Un espectacular buque de 1.900 millones llega a Málaga: descubre el 'Legend of the Seas'

El puerto de Málaga ha recibido al Legend of the Seas, el nuevo buque de Royal Caribbean y tercer integrante de la clase Icon. El crucero ha atracado sin pasajeros en la Terminal A para una presentación dirigida a medios internacionales antes de iniciar su actividad comercial en Europa.

El buque mide 365 metros de eslora, alcanza un arqueo bruto de 248.663 toneladas y ha supuesto una inversión de 1.900 millones de euros. Se trata del tercer barco de la clase Icon, diseñada por Royal Caribbean para incorporar nuevas instalaciones de ocio y alojamiento. Asimismo, dispone de 20 cubiertas, 2.805 camarotes y una tripulación formada por 2.350 personas.

Piscinas, parque acuático y 28 espacios gastronómicos

Entre sus principales instalaciones figuran siete piscinas, incluido el espacio suspendido The Hideaway, un parque acuático con seis toboganes, una pista de patinaje sobre hielo, el simulador de surf FlowRider y la atracción Crown's Edge.

El barco también cuenta con Central Park, un espacio interior con más de 33.500 plantas naturales, y 28 propuestas gastronómicas, entre ellas el Hollywoodland Supper Club y el restaurante temático Royal Railway – Legend Station.

VIDEO | Así es el Legend of the Seas, el nuevo barco de la naviera Royal Caribbean. El coloso cuenta con 20 cubiertas y numerosas actividades de entretenimiento como una tirolina, un minigolf, una zona de escalada en roca y el parque acuático más grande en alta mar. pic.twitter.com/KGDYW8MAvv — EFE Noticias (@EFEnoticias) June 29, 2026

Málaga, punto de presentación

Royal Caribbean ha vuelto a elegir Málaga para presentar uno de sus nuevos buques, como ya hizo anteriormente con el Oasis of the Seas, el Symphony of the Seas y el Spectrum of the Seas. La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha señalado que la llegada del crucero refleja la confianza de las grandes navieras en el puerto malagueño y en la Costa del Sol.

El #PuertodeMálaga recibe hoy al Legend of the Seas, de @RoyalES, que realiza su viaje inaugural en unas horas con destino a Roma. El barco estará atracado toda la jornada en #nuestropuerto. ✨️✨️ pic.twitter.com/zA8bSCZWaq — Puerto de Málaga (@malagaport) June 29, 2026

Con motivo de la llegada del buque, la Terminal de Cruceros de Málaga ha adaptado sus pasarelas móviles de embarque para ajustarlas a las dimensiones y características técnicas del barco. Tras su escala en Málaga, ha puesto rumbo a Civitavecchia (Roma) en un viaje de cuatro noches que incluye escalas técnicas en Tarragona y La Spezia. Su debut comercial en Europa está previsto para el 4 de julio, con salida desde el puerto italiano.