Los miembros del Movistar Team desvelan en Casa ISDIN cómo preparan su piel para el Tour de Francia

Casa ISDIN, el espacio del laboratorio situado en Paseo de Gracia, ha acogido la mesa redonda 'Bajo el sol del Tour', un encuentro organizado con motivo de la salida de la 113ª edición del Tour de Francia desde Barcelona.

La iniciativa se enmarca en la alianza que une desde hace ocho años a ISDIN y al Movistar Team, del que el laboratorio es Fotoprotector Oficial, y pone el foco en la importancia de proteger la piel de quienes practican deporte al aire libre.

La mesa redonda ha contado con la participación de Alejandro Valverde, seleccionador español de ciclismo y embajador del Movistar Team; Juan Pablo Molinero, Chief Marketing Officer del equipo, y Pablo Ordorica, miembro del equipo de comunicación del conjunto azul. Durante el encuentro, los participantes han compartido cómo los ciclistas se preparan para una prueba tan dura como el Tour de Francia, tanto físicamente como psicológicamente. También han destacado la necesidad de preparar la piel para afrontar una competición que implica estar cada día 6 horas al sol en los momentos de mayor radiación y han coincidido en que la fotoprotección es un elemento imprescindible tanto para el rendimiento como para la salud.

"Cuando disputé mi primer tour en 2005 no nos poníamos nada para proteger la piel del sol, al contrario, nos aplicamos aceite de masaje. Ahora esto es impensable, todos los ciclistas se protegen incluso las zonas cubiertas por el maillot para no sufrir quemaduras y también para prevenir el cáncer de piel", ha destacado Alejandro Valverde, exciclista y embajador del Movistar Team.

La celebración del Tour de Francia con salida desde Barcelona convierte esta edición en una cita especialmente significativa para ISDIN, una compañía nacida en la Ciudad Condal y comprometida desde hace décadas con la prevención del cáncer de piel. La colaboración con el Movistar Team forma parte de la misión del laboratorio de concienciar sobre la importancia de proteger la piel frente a la radiación solar y de su propósito de inspirar un futuro sin cáncer de piel.

"Los ciclistas profesionales pasan miles de horas al sol a lo largo de su carrera. Acompañarlos como Fotoprotector Oficial del Movistar Team es una forma de cuidar su salud, y también de recordar que cualquier persona que practique deporte al aire libre debe incorporar la fotoprotección como un hábito diario. En ISDIN trabajamos para inspirar un futuro sin cáncer de piel y el deporte es un altavoz extraordinario para hacerlo realidad", explica Rocío Garciaseoane, responsable de Marketing Deportivo de ISDIN.

Por su parte, Juan Pablo Molinero ha añadido que "ocho años junto a ISDIN nos han enseñado que cuidar la piel de nuestros ciclistas es también cuidar su salud a largo plazo. Esta es una alianza construida sobre valores compartidos: el esfuerzo, el compromiso y la convicción de que los pequeños hábitos diarios marcan la diferencia".

Además, en el marco del Grand Départ del Tour de Francia en Barcelona, ISDIN estará presente durante las dos primeras etapas en el Hospitality ubicado en Montjuïc, donde desarrollará acciones de concienciación para promover la fotoprotección entre aficionados, invitados y profesionales vinculados a la prueba.

La colaboración entre ISDIN y el Movistar Team comenzó en 2018 con el equipo femenino, convirtiéndose en uno de los primeros laboratorios en apoyar a un equipo ciclista femenino profesional desde la perspectiva de la prevención y el cuidado de la piel. Ocho años después, la alianza continúa consolidándose y llega al Tour de Francia, la carrera ciclista más prestigiosa del mundo.

Como parte de esta colaboración, ISDIN proporciona fotoprotección a los ciclistas durante los entrenamientos y la competición, impulsa contenidos educativos sobre prevención del cáncer de piel y participa en acciones de sensibilización dirigidas tanto al equipo como al público general.

Este tipo de iniciativas se integran dentro del movimiento Love Your Skin, con el que ISDIN impulsa acciones de educación, prevención e investigación para avanzar hacia un futuro sin cáncer de piel. El laboratorio se une junto a dermatólogos, farmacéuticos y deportistas de élite, con tal de ampliar el alcance social de la prevención de daños y enfermedades cutáneas.

En esta misma línea, ISDIN también es Fotoprotector Oficial del Roland-Garros y del Torneo Banco Sabadell Conde de Godó. A través de sus embajadores deportistas como Carlos Alcaraz, Mirra Andreeva, Martín Landaluce, la padelista Marta Ortega o la medallista olímpica en natación sincronizada Ona Carbonell, el laboratorio traslada la importancia de la fotoprotección a millones de personas que practican deporte al aire libre.