Ni viajes ni grandes lujos: esto es lo que hace realmente felices a los españoles

Un nuevo análisis sobre el bienestar emocional en España revela que las relaciones personales siguen siendo el principal pilar de la felicidad para la mayoría de la población, en un contexto social marcado por la sensación de polarización y una creciente percepción de falta de amabilidad en el día a día.

El estudio, realizado por Cloudco Entertainment y la marca ‘Los Osos Amorosos’, se basa en una encuesta a 1.000 personas de entre 25 y 65 años y dibuja una fotografía en la que la felicidad se asocia menos a grandes logros y más a experiencias cotidianas, vínculos cercanos y pequeños gestos.

Las relaciones personales

Según los resultados, el 73,3 % de los españoles considera que las relaciones personales son uno de los principales factores de su felicidad. Además, el 74,9 % afirma que cuidar de los demás es esencial para llevar una vida plena, mientras que seis de cada diez sitúan a la familia como su fuente de felicidad más estable a lo largo del tiempo.

Cuando se pide resumir la felicidad en pocas palabras, las más repetidas son amor, familia, paz y tranquilidad.

Entre los factores que más influyen en el bienestar diario destacan pasar tiempo con seres queridos (36,2%), disponer de tiempo para uno mismo (23,8%) y compartir momentos de diversión y risas (16,9%).

La mesa compartida como símbolo de felicidad

El estudio apunta a una imagen especialmente representativa de esta idea de bienestar: la mesa compartida. Sentarse a comer con familiares o amigos es la situación que más felicidad genera para el 40,7% de los encuestados, por delante de viajar (26,8%) o reír con amigos (23,1%).

En conjunto, los datos refuerzan la idea de que la felicidad en España está muy vinculada a lo cotidiano y a los espacios de convivencia, más que a experiencias extraordinarias.

La paradoja de la amabilidad

Uno de los puntos más llamativos del informe es la diferencia entre lo que la población considera importante y lo que percibe en su entorno. Aunque casi tres de cada cuatro encuestados (74,9%) creen que cuidar de los demás es clave para una vida feliz, el 49% opina que la amabilidad es un valor cada vez menos presente en la sociedad.

Sin embargo, cuando se pregunta por los gestos que mejoran el ánimo de forma inmediata, aparecen respuestas sencillas: una sonrisa, un abrazo inesperado, un agradecimiento o alguien que escucha con atención.

El estudio subraya que la amabilidad se expresa principalmente a través de pequeños actos cotidianos, más que mediante grandes gestos, y que su impacto se percibe de forma directa en el bienestar emocional.

Verano, vacaciones y recuerdos más felices

Con la llegada del verano, el informe también analiza los recuerdos más felices de los españoles. Las vacaciones encabezan el ranking, mencionadas por el 33,8% de los encuestados como la experiencia que más felicidad les genera en la memoria.

Más allá del destino, el estudio apunta a que lo determinante es el contexto: el tiempo libre, la desconexión y la convivencia con otras personas.

La infancia aparece también como la etapa más feliz para el 41,8% de los participantes. Entre los recuerdos asociados destacan jugar al aire libre, el cuidado familiar, las vacaciones estivales y el tiempo con amigos.

Símbolos y valores que perduran

El informe señala además que el 25 % de los españoles asocia el oso de peluche con su infancia, como símbolo de seguridad y afecto. En el caso de ‘Los Osos Amorosos’, casi un tercio de los encuestados vincula la marca con la amabilidad y el cuidado de los demás (30,9%), mientras que otros la relacionan con la felicidad y el optimismo (35,2%) y con la amistad (18,9%).

Desde Cloudco Entertainment se apunta que estos resultados reflejan la vigencia de valores como la empatía y la conexión humana en la sociedad actual, especialmente en un contexto en el que el bienestar emocional ha cobrado mayor relevancia pública.

En palabras de Kristeen Tibbits, responsable global de marketing de la compañía, los datos confirman que "valores como la amistad y la amabilidad siguen siendo fundamentales en cómo las personas entienden la felicidad", y que estos principios continúan presentes en la forma en que distintas generaciones interpretan el bienestar.