Qué plantar en julio: guía práctica para mantener el huerto vivo en verano

Julio es uno de los meses más calurosos del año, pero está lejos de ser un mes muerto para quien cuida un huerto. Con días largos y mucha radiación solar, las plantas crecen deprisa, a condición de que no les falte agua ni una sombra a tiempo. Tanto en un terreno de campo como en unas jardineras de balcón, el calendario de siembra de julio ofrece más opciones de las que muchos imaginan, especialmente en zonas de clima mediterráneo.

La clave está en elegir especies que toleren bien el calor y en adaptar las técnicas de riego. Conviene regar a primera hora de la mañana o al atardecer para reducir la evaporación, preferiblemente con sistemas de goteo o exudación, que ahorran agua y evitan mojar el follaje, una práctica que ayuda a prevenir enfermedades fúngicas.

Hortalizas que aguantan el verano

Entre las hortalizas de hoja, la acelga destaca por su resistencia y facilidad de cultivo: se siembra directamente en el suelo y, al recolectar las hojas tiernas conforme crecen, se estimula una producción continua. La lechuga sigue siendo viable si se eligen variedades tolerantes al calor, como la batavia o la hoja de roble, y se ubica en lugares frescos o con algo de sombra para evitar que espigue y amargue. La espinaca de verano y la escarola completan este grupo, siempre con riego frecuente.

Las hortalizas de raíz también tienen cabida en suelos sueltos y con humedad constante. La zanahoria se siembra directamente, sin trasplante, en terreno bien trabajado y sin piedras; germina algo más lenta con calor, pero se desarrolla bien con sombra parcial y estará lista para el otoño. El rábano, de crecimiento rápido, puede cosecharse en tres o cuatro semanas y resulta perfecto para intercalar entre cultivos mayores. La remolacha admite siembra escalonada cada dos semanas para obtener cosechas sucesivas.

Las legumbres y trepadoras encuentran en la judía verde una de las opciones más agradecidas del mes, por su producción rápida y abundante y su aprovechamiento vertical del espacio. La soja verde o edamame, menos habitual, exige calor y mucha luz.

Pensando ya en el otoño

Julio no es solo un mes de cosecha, sino también de transición. Es buen momento para empezar en semillero los cultivos de ciclo largo que ocuparán el huerto en otoño: coles, brócoli, coliflor y lombarda, que más adelante se trasplantarán al bancal. Los puerros y el apio conviene sembrarlos en zonas de sombra o semisombra para evitar que el sol directo dañe sus primeras etapas. A finales de mes empieza también la época ideal para preparar los semilleros de escarola, que con exceso de calor no germina bien.

En cuanto a trasplantes, el calor favorece el arraigo de plántulas ya germinadas, aunque conviene hacerlo en las horas más frescas del día y regar de inmediato. Tomate, pimiento, berenjena y pepino pueden trasplantarse si las plantas tienen un tamaño adecuado, evitando el sol directo durante las primeras 48 horas con mallas de sombreo.

Las aromáticas, por último, viven su mejor momento: albahaca, orégano, tomillo y romero prosperan con el sol estival, y algunas, como la albahaca o el propio romero, ayudan a repeler plagas de forma natural si se asocian con las hortalizas.

El acolchado —una capa de cinco a ocho centímetros de paja, hojas secas o compost sobre el suelo— se convierte en julio en el gran aliado del hortelano: conserva la humedad, frena las malas hierbas y aporta nutrientes al descomponerse. Con riego controlado y algo de sombra, el huerto puede seguir produciendo hasta bien entrado el otoño.