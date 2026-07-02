Qué pasa si te equivocas al repostar: así debes actuar para evitar una avería

Hace unos días, una gasolinera de Galicia se vio obligada a cerrar temporalmente su servicio después de detectar un error en la carga de los tanques subterráneos que provocó que se estuviera suministrando gasóleo en surtidores destinados a vehículos de gasolina. La incidencia llevó a los responsables a detener la actividad de inmediato y a avisar a los clientes que pudieran haberse visto afectados para evitar más repostajes incorrectos.

Según la información disponible, el problema se originó durante el proceso de reposición de combustible en los depósitos de la estación de servicio. En ese momento, se produjo una mezcla o asignación incorrecta del carburante, de manera que el gasóleo acabó llegando a surtidores destinados a gasolina.

Los responsables de la instalación reaccionaron suspendiendo el suministro en cuanto detectaron la anomalía. Además, contactaron con los usuarios que habían repostado recientemente para advertirles de la situación y recomendarles revisar sus vehículos si habían notado algún comportamiento anómalo tras el repostaje.

Qué ocurre si se usa el combustible equivocado

Repostar el carburante incorrecto puede tener consecuencias muy diferentes según el tipo de error. En términos generales, echar gasóleo en un coche de gasolina suele ser menos grave que el caso contrario, aunque puede provocar fallos de funcionamiento y la necesidad de vaciar el depósito.

El gasóleo es un combustible más denso y con propiedades de combustión distintas. En motores de gasolina puede provocar dificultades de arranque, pérdida de potencia o incluso la parada del motor. En muchos casos, la solución pasa por retirar el combustible del depósito y limpiar el sistema de alimentación.

Por el contrario, introducir gasolina en un motor diésel puede ser mucho más problemático. La gasolina no aporta la lubricación necesaria en este tipo de motores, lo que puede causar daños severos en componentes internos. En situaciones extremas, puede derivar en averías graves con costes que pueden alcanzar varios miles de euros, en torno a los 10.000 euros en los casos más serios.

La regla de oro

Ante un error de repostaje, la recomendación más importante es clara: no arrancar el vehículo. Si el motor no se pone en marcha, el combustible incorrecto no circula por el sistema, lo que reduce de forma significativa el riesgo de daños.

En caso de darse cuenta en el propio surtidor, lo más adecuado es mantener el coche inmovilizado y solicitar asistencia para vaciar el depósito. Si el vehículo ya ha arrancado o ha circulado, pueden aparecer síntomas como tirones, humo anormal o pérdida de rendimiento, lo que obliga a detenerlo inmediatamente y llamar a una grúa.

Posteriormente, en un taller especializado, se procede al vaciado completo del depósito y a la limpieza del circuito de combustible para evitar daños residuales.

Responsabilidad y reclamaciones tras el error

Cuando el fallo se produce en la estación de servicio, como en el caso ocurrido en Galicia, la gasolinera puede asumir responsabilidades. En estas situaciones, se recomienda conservar el ticket de compra como prueba del repostaje y comunicar el incidente lo antes posible.

Si no se alcanza un acuerdo directo con la estación, el usuario puede recurrir a organismos de consumo, que pueden analizar el caso e incluso revisar registros o sistemas de la gasolinera para determinar el origen del error.