Un estudio relaciona el ciberodio con el riesgo de suicidio en menores de 12 y 13 años

Un estudio llevado a cabo por la Universidad de Córdoba ha revelado datos alarmantes sobre el impacto de las redes sociales en los menores. La investigación, realizada sobre una muestra de 3.500 estudiantes de la provincia andaluza, concluye que los discursos de odio hacia grupos minoritarios en el entorno digital pueden conducir al desarrollo de ideas y conductas autolíticas. Los expertos advierten de que esta hostilidad deteriora gravemente la salud mental durante la adolescencia.

Según ha informado la propia institución académica, en esta etapa vital la identidad se encuentra en pleno desarrollo. La enorme importancia que los menores otorgan a la aceptación social propicia que los ataques dirigidos a sus grupos de pertenencia generen un profundo sentimiento de aislamiento y rechazo. Estos discursos suelen cebarse con aspectos como la raza, la religión o la orientación sexual de los afectados.

El contexto actual agrava la situación. En España, el 96,5 % de las personas de entre diez y 15 años hace uso habitual de internet. Aunque la red supone un indudable espacio de socialización, también se erige como un entorno potencialmente hostil para una juventud que todavía no ha desarrollado las herramientas psicológicas necesarias para lidiar con agresiones de este calibre.

El trabajo de la Universidad de Córdoba subraya que el tramo de edad comprendido entre los 12 y los 13 años resulta ser especialmente vulnerable. Es en este periodo cuando las víctimas de acoso grupal presentan una mayor probabilidad de desarrollar tanto molestias físicas como pensamientos vinculados a quitarse la vida.

Presencia de molestias físicas

La investigación, liderada por personal del Departamento de Psicología, ha analizado durante cuatro años la relación exacta entre el odio en línea, la somatización y el riesgo autolítico. Las autoras del estudio, Susett Naranjo Pou, Raquel Espejo Siles e Izabela Zych, utilizaron cuestionarios para evaluar la presencia de molestias físicas continuadas, como dolores de cabeza o de estómago, derivadas de la presión digital.

Las investigadoras señalan que esta ventana de vulnerabilidad coincide con hitos vitales fundamentales. A esa edad se produce el cambio de nivel educativo y, sobre todo, el acceso al primer teléfono. Esto abre la puerta a foros y plataformas donde los menores construyen su personalidad virtual, pero donde también circulan mensajes destructivos.

A diferencia del acoso escolar tradicional, que se dirige contra un individuo concreto, esta modalidad ataca al grupo social en su conjunto. Esto lleva a las víctimas a interiorizar la noción de que su identidad es inherentemente indeseable y supone una carga para su entorno familiar y social.