El 58% de los charcuteros sitúan la recomendación en el mostrador como la clave para aumentar las ventas

El sector charcutero en España se encuentra en un momento de crecimiento y expansión, pero también de transformación para adaptarse a los nuevos hábitos de compra y a las demandas de un consumidor que exige productos de calidad, de proximidad y más saludables, según pone de manifiesto el I Barómetro sobre el Estado del sector Charcutero en España, elaborado por Charcutexpo 2026, el salón internacional de la charcutería celebrado el pasado mes de junio en Ifema, a partir de la opinión de profesionales vinculados a la primera edición de la feria.

Casi uno de cada tres profesionales considera que la charcutería se encuentra en una fase de crecimiento y expansión –31%–, mientras que cerca de una cuarta parte entiende que atraviesa una transformación profunda –23%–. Ahora bien, el sector también se enfrenta a retos importantes: según el 47,9% de los encuestados, la competencia de la gran distribución y la falta de relevo generacional son los desafíos actuales de las charcuterías, seguido del aumento de costes y la presión sobre márgenes, indicado por el 45,8% de los profesionales. Una situación que obliga a las charcuterías a adoptar estrategias para mantener su rentabilidad y reforzar su diferenciación frente a otros canales.

Según los profesionales consultados en el estudio de Charcutexpo 2026, la calidad se consolida como el principal atributo que valoran los clientes en una charcutería, según el 83% de los profesionales consultados, seguido de la recomendación del charcutero –según el 39,6% de los encuestados–, el precio –37,5%– y la atención personalizada –33,3%–. Por ello, en un mercado en el que el consumidor puede acceder al producto a través de múltiples canales, el conocimiento y la atención personalizada continúan siendo dos de las grandes ventajas competitivas de la charcutería.

Así, casi seis de cada diez profesionales –58%– consideran que la recomendación experta del charcutero es la estrategia más eficaz para incrementar el valor de cada compra. La mejora de la experiencia en tienda, y una mayor especialización y conocimiento del producto ocupan la segunda posición, señaladas en ambos casos por cerca de uno de cada tres encuestados –31%–.

La evolución de los hábitos de consumo está llevando a las charcuterías a ampliar su propuesta y avanzar hacia surtidos más variados, especializados y vinculados a nuevas ocasiones de consumo. Junto con las categorías tradicionales, ganan terreno productos capaces de aportar diferenciación, conveniencia y un mayor valor añadido.

El jamón lidera esta evolución y es la categoría que más importancia está adquiriendo en los puntos de venta, para seis de cada diez profesionales –58%–. Le siguen los quesos, destacados por cerca de la mitad de los participantes –46%–, y los productos gourmet y premium, que ganan peso para algo más de un tercio del sector –35%–.

Además, del barómetro se desprende cómo el consumidor busca cada vez más productos de proximidad que pueda reconocer, comprender y asociar a un origen local, una forma de elaboración o unos valores concretos. Esta demanda favorece tanto a las referencias de proximidad como a aquellas propuestas premium que son capaces de justificar su valor a través de la calidad, la singularidad o el relato que las acompaña. Así, más de la mitad de los profesionales sitúa los productos de proximidad y origen local como la principal tendencia de la charcutería –54%–. Una proporción muy similar apunta al crecimiento de las referencias premium y gourmet –52%–, seguida del aumento de productos saludables o con un mejor perfil nutricional, señalado por el 44% de los encuestados.

Futuro

El futuro de la charcutería no depende únicamente de la evolución de las ventas o del surtido. La continuidad del conocimiento, la transmisión del oficio y la viabilidad de muchos negocios en los próximos años. Más de la mitad de los encuestados considera que la falta de relevo generacional constituye un problema estructural –52%–, mientras que uno de cada cinco aprecia dificultades importantes para garantizar la continuidad del oficio –21%–. En conjunto, casi tres de cada cuatro profesionales detectan problemas relevantes en este ámbito –73%–.

Asimismo, el sector charcutero tiene todavía un largo camino por recorrer en cuanto a digitalización e incorporación de tecnología. Las redes sociales, sistemas de gestión, canales de venta online y herramientas para organizar pedidos o comunicarse con los clientes ya forman parte de muchos negocios. Sin embargo, el nivel de implantación sigue siendo desigual y, en una gran parte de los establecimientos, se concentra todavía en soluciones básicas. Casi seis de cada diez profesionales sitúan su negocio en un nivel medio de digitalización –58%–, mientras que uno de cada cuatro afirma haber alcanzado un nivel alto –25%–, con comercio electrónico, gestión digital avanzada o una presencia activa en redes sociales. En el extremo contrario, uno de cada diez reconoce que apenas utiliza este tipo de soluciones –10%– y una minoría afirma no haber incorporado todavía ninguna herramienta digital –6%–.

En definitiva, el I Barómetro sobre el Estado del sector Charcutero en España refleja un sector que combina crecimiento y transformación, donde la diferenciación pasa por reforzar la calidad, el asesoramiento profesional, la especialización del surtido y la apuesta por productos de proximidad y de mayor valor añadido, sin perder de vista retos como el relevo generacional y la digitalización.