PortAventura pone a la venta los railes del Dragon Khan

PortAventura World ha decidido transformar los raíles originales de la mítica montaña rusa Dragon Khan en 500 piezas de coleccionista de edición limitada. Los beneficios irán destinados al proyecto social de su Fundación Dreams Village, que ofrece estancias gratuitas en el resort tarraconense a familias con menores que padecen enfermedades graves.

Lejos de acabar en el desguace tras la renovación parcial de la atracción realizada este año, parte de la vía ha sido reutilizada para crear un recuerdo de coleccionista. Cada pieza procede de un corte transversal de la vía original de Dragon Khan. Los fragmentos han sido tratados para garantizar su conservación y se presentan sobre una peana de resina, numerados de forma individual y acompañados de una nota que certifica su origen.

La colección ya está disponible desde este lunes en las tiendas físicas de PortAventura World por 60 euros.

Un recuerdo con finalidad solidaria

La iniciativa no busca únicamente despertar la nostalgia de quienes crecieron subiéndose a una de las montañas rusas más emblemáticas de España. Todo lo recaudado con la venta de estas 500 piezas se destinará al proyecto Dreams Village, impulsado por la Fundación PortAventura.

Este programa ofrece estancias gratuitas dentro del complejo turístico a familias con menores que padecen enfermedades graves, permitiéndoles disfrutar de unos días de descanso y ocio en un entorno adaptado a sus necesidades.

Según explica el parque, la iniciativa pretende unir "el valor emocional de uno de los grandes iconos del resort con el compromiso social de la Fundación PortAventura", convirtiendo un fragmento de una de las atracciones más famosas del país en un objeto de colección con un componente solidario.