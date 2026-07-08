Cómo conseguir la Sponsor Visa: la vía más segura para trabajar y vivir en Australia

Trabajar en Australia con un empleo cualificado y establecerse durante varios años es el objetivo de miles de personas cada año. Para lograrlo, la llamada Sponsor Visa, un visado de trabajo patrocinado por una empresa australiana, se ha convertido en una de las principales vías de acceso al mercado laboral del país. Sin embargo, conseguirla requiere planificación, experiencia profesional y, sobre todo, encontrar un empleador dispuesto a patrocinar al trabajador.

A diferencia de otros permisos temporales, la Sponsor Visa permite trabajar en la profesión para la que una empresa necesita incorporar talento extranjero cuando no encuentra candidatos locales para cubrir el puesto. Dependiendo del tipo de visado, la autorización puede extenderse entre dos y cuatro años e incluso convertirse en una puerta de entrada hacia la residencia permanente.

La diferencia con la Work & Holiday Visa

Muchos jóvenes comienzan pensando en solicitar una Work & Holiday Visa, un permiso diseñado para combinar viajes, estudios y trabajo durante un máximo de un año. Sin embargo, quienes buscan desarrollar una carrera profesional en Australia suelen acabar apostando por un visado patrocinado.

Ese fue el caso de un joven español que preparó toda la documentación para trasladarse al país. Según explica, inicialmente optó por otra vía porque su estancia iba a ser temporal: "Yo en un principio me iba a ir por la Work and Holiday Visa que no es el procedimiento normal cuando te vas con una empresa, normalmente te vas sponsored".

El entrevistado señala que este visado presenta importantes limitaciones para quienes desean desarrollar una carrera profesional, ya que restringe el tiempo que se puede trabajar para una misma empresa y limita la duración inicial de la estancia.

Qué es una Sponsor Visa

La Sponsor Visa permite que una empresa australiana actúe como patrocinadora de un trabajador extranjero para cubrir una vacante incluida dentro de las profesiones demandadas por el Gobierno australiano.

Existen varias modalidades. La más habitual es la visa temporal para trabajadores cualificados, con una duración de entre dos y cuatro años, aunque también existen otras opciones destinadas a empleos permanentes o a puestos ubicados en regiones menos pobladas del país.

En todos los casos, el requisito imprescindible es que la empresa esté autorizada para ejercer como patrocinadora y presente la solicitud correspondiente ante las autoridades migratorias.

Los requisitos para conseguirla

El primer paso consiste en comprobar que la profesión del candidato figura entre las ocupaciones que Australia considera necesarias para su mercado laboral. Además, es habitual que se exija experiencia previa o una titulación relacionada con el puesto.

Otro aspecto fundamental es el dominio del inglés. El nivel requerido suele equivaler a un C1 o a una puntuación determinada en certificados oficiales como IELTS, TOEFL, PTE Academic o Cambridge, dependiendo del tipo de visado.

El joven que preparó su traslado asegura que el idioma es una de las principales barreras para muchos aspirantes:"El gran problema de la mayoría de la gente es que tienes que tener un C1 de inglés". Y, además, añade que "no hay flexibilidad en eso, tienes que tener el C1 y punto".

La forma más realista de conseguir un patrocinio

Aunque es posible obtener una Sponsor Visa directamente desde el extranjero, distintas agencias especializadas coinciden en que la vía con más posibilidades pasa por llegar primero a Australia con otro tipo de permiso, normalmente un visado de estudiante.

Ese periodo permite mejorar el nivel de inglés, trabajar legalmente, generar contactos profesionales y demostrar el rendimiento laboral ante posibles empleadores que posteriormente puedan ofrecer el patrocinio.

Especialistas en movilidad internacional recomiendan aprovechar ese tiempo para perfeccionar el currículum en formato australiano, preparar las entrevistas de trabajo y ampliar la red de contactos profesionales, ya que muchas oportunidades surgen a través de recomendaciones.

La empresa también debe cumplir requisitos

No cualquier compañía puede contratar trabajadores extranjeros mediante una Sponsor Visa. Solo pueden hacerlo aquellas registradas como patrocinadoras autorizadas por el Gobierno australiano.

Además de demostrar que necesitan incorporar personal extranjero, estas empresas deben cumplir con las condiciones salariales establecidas y asumir el proceso de patrocinio del trabajador.

Una vez concedido el visado, el empleado queda vinculado a esa empresa. Si la relación laboral termina, también puede verse afectada la validez del permiso de residencia y trabajo.

Profesiones con más oportunidades

Las oportunidades varían en función de las necesidades del mercado australiano, ya que las listas oficiales de ocupaciones se actualizan periódicamente.

Entre los sectores que con frecuencia demandan trabajadores extranjeros destacan la ingeniería, la informática, la tecnología, la construcción, la sanidad, la hostelería o algunos oficios especializados. También existen programas específicos para determinadas zonas regionales donde resulta más complicado encontrar mano de obra.