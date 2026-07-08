La Senior University de la Fundación DomusVi supera el medio millar de graduados

La Fundación DomusVi ha celebrado una nueva graduación de la Senior University, el proyecto formativo que desarrolla junto al Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona - IL3-UB para acercar el aprendizaje a las personas mayores.



En este semestre se gradúan un total de 86 alumnos: 43 de la IX promoción del curso de Humanidades y otros 43 de la I promoción del curso corto de Bienestar emocional y mindfulness. Con estas dos nuevas promociones, ya son 528 personas mayores las que han completado alguno de los itinerarios formativos de la Senior University.

Una iniciativa, que desde 2021, promueve la formación académica como herramienta para favorecer el bienestar, mantener la curiosidad intelectual y reforzar la participación social de las personas mayores que viven en los centros DomusVi y, también, desde el año pasado a las usuarias de los servicios de Teleasistencia y Ayuda en el Domicilio.

La ceremonia de graduación, celebrada en la Universidad de Barcelona, ha reunido a alumnos, familiares, profesores y representantes de la institución académica y de la Fundación DomusVi. Y ha contado con la presencia del dr. Màrius Domínguez, vicerrector de Formación Permanente y Profesional de la Universidad de Barcelona, y de Guillem Iñiguez, director general del IL3 de la Universidad de Barcelona. Por parte de DomusVi, han asistido Marilyne Mesiano, CEO de DomusVi y vocal de la Fundación DomusVi; Antonio Martínez, presidente de la Fundación DomusVi, y Cristina Ortiz, directora de la Fundación DomusVi.

Durante el acto han intervenido dos alumnos en representación de las nuevas promociones: M.ª Ángeles Estero, de DomusVi Gràcia, por parte del curso de Bienestar emocional y mindfulness, y Antonio Rodríguez, de DomusVi Regina, en representación del curso de Humanidades.

M.ª Ángeles Estero ha destacado que participar en la Senior University ha supuesto para ella "un ejercicio de satisfacción personal" y una oportunidad para demostrarse a sí misma que sigue siendo capaz de conseguir aquello que se propone. "Al principio sentía incertidumbre por comenzar algo nuevo, pero el curso me ha ayudado a activar más mi mente, a incorporar técnicas de relajación y mindfulness y a sentirme orgullosa de lo que he conseguido", ha señalado.

Por su parte, Antonio Rodríguez, residente en DomusVi Regina y alumno del curso de Humanidades, ha compartido su experiencia como estudiante de la Senior University por segundo año consecutivo. "Antes de comenzar, pensaba que ya no servía para estudiar. Sin embargo, este proyecto me ha demostrado que, cuando uno se lo propone, puede seguir aprendiendo y creciendo, tenga la edad que tenga", ha afirmado. Antonio, que dejó de estudiar a los 14 años y siempre tuvo el deseo de ser periodista, ha subrayado además el valor de compartir el aprendizaje con otros compañeros, intercambiar ideas y descubrir nuevas capacidades: "Nunca es tarde para aprender y para descubrir capacidades que uno creía perdidas".

"La Senior University refleja muy bien nuestra manera de entender el cuidado: acompañar a cada persona para que pueda seguir desarrollando sus intereses, sus capacidades y su proyecto de vida. El aprendizaje es una herramienta clave para promover el envejecimiento saludable y romper estereotipos sobre las personas mayores", afirma Antonio Martínez, presidente de la Fundación DomusVi.

"Este diploma representa uno de los principales valores de nuestra misión: Compartir. Compartir el conocimiento del profesorado; compartir lo aprendido con el entorno e inspirar el deseo de seguir aprendiendo, y compartir la experiencia con los profesionales que acompañan, aprenden y admiran la determinación, curiosidad y entusiasmo de quienes hoy reciben este merecido reconocimiento", destaca Marilyne Mesiano, CEO de DomusVi y vocal de la Fundación DomusVi.

Según informó la entidad, la Senior University forma parte del compromiso de la Fundación DomusVi con un modelo de atención centrado en la persona. En línea con Humaniza, el modelo de cuidados de DomusVi, la formación universitaria constituye una herramienta para que cada persona continúe desarrollando sus intereses, mantenga un papel activo en la sociedad y siga construyendo su proyecto de vida independientemente de la edad o del lugar donde viva.

El programa combina contenidos académicos con espacios de reflexión, participación e intercambio de experiencias, favoreciendo la estimulación cognitiva, las relaciones sociales y el bienestar emocional. Una filosofía que entiende el aprendizaje como un elemento más del cuidado y que demuestra que la curiosidad, el conocimiento y las ganas de seguir creciendo pueden acompañar a las personas durante toda la vida.