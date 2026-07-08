Ni se amargan ni florecen: el secreto para tener lechugas perfectas en verano

Cultivar lechugas durante el verano puede resultar complicado por las altas temperaturas. El calor y el aumento de las horas de luz aceleran el llamado espigado, el proceso por el que la planta comienza a florecer, las hojas pierden ternura y adquieren un sabor más amargo. Sin embargo, varios cuidados sencillos permiten retrasar ese momento y prolongar la cosecha.

Las lechugas se desarrollan mejor con temperaturas suaves. Cuando el termómetro supera con frecuencia los 25 o 30 grados y reciben muchas horas de sol directo, la planta interpreta que ha llegado el momento de producir semillas y deja de centrarse en el crecimiento de las hojas.

Una de las formas más eficaces de reducir ese estrés consiste en proporcionarles sombra parcial durante las horas centrales del día. Para ello, puede utilizarse una malla de sombreo o aprovechar la sombra que proyectan cultivos más altos, como tomates o judías. De esta forma, la lechuga sigue recibiendo la luz necesaria para crecer, pero evita el exceso de calor que acelera la floración.

La importancia de un riego constante

Otro de los factores que más influye es el riego. No se trata de aportar más agua de la necesaria, sino de mantener una humedad uniforme en el suelo. Alternar periodos de sequía con riegos abundantes provoca un estrés adicional que favorece el espigado.

Lo más recomendable es regar a primera hora de la mañana o al atardecer, cuando la evaporación es menor. Además, cubrir el terreno con un acolchado de paja, hojas secas o restos vegetales ayuda a conservar la humedad y mantiene una temperatura más estable alrededor de las raíces.

La variedad también marca diferencias

No todas las lechugas reaccionan igual ante el calor. Existen variedades seleccionadas por su mayor resistencia al espigado, lo que permite alargar la cosecha durante los meses más cálidos. Entre las opciones recomendadas para el verano se encuentran la Batavia, la Romaine o Cos, la Maravilla de Verano y la Lollo Rosso, siempre que reciban los cuidados adecuados.

También resulta útil realizar siembras escalonadas cada dos o tres semanas, ya que las plantas más jóvenes soportan mejor las altas temperaturas que aquellas que llevan mucho tiempo creciendo.

Cuándo conviene recogerlas

Esperar demasiado para cosechar las lechugas puede favorecer el espigado, especialmente en verano. Aunque el objetivo sea obtener piezas de mayor tamaño, cuanto más madura está la planta, mayor es la probabilidad de que inicie la floración.

Lo aconsejable es recogerlas cuando hayan alcanzado un buen desarrollo, antes de que aparezcan señales como el alargamiento del centro de la planta o el endurecimiento de las hojas interiores.

Además de protegerlas del calor y mantener un riego regular, hay otros gestos que ayudan a prolongar la producción y mejorar el cultivo: evitar los trasplantes durante los días de más calor, mantener el suelo aireado y rico en materia orgánica, respetar la distancia entre plantas para favorecer la ventilación y no dejar demasiado tiempo las plántulas en el semillero antes del trasplante.