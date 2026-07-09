El truco definitivo para conocer de verdad la ciudad en la que pasas tus vacaciones

Cada verano, millones de personas hacen las maletas convencidas de que van a descubrir nuevos lugares. Sin embargo, ¿realmente conocemos un país cuando hacemos turismo? Para Jesús Alcoba, director creativo de La Salle Campus Madrid, la respuesta no es tan sencilla.

En su intervención en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, el divulgador reflexionó sobre las diferencias entre ser turista y ser viajero y explicó por qué, en muchas ocasiones, solo conocemos la versión que otros han preparado para nosotros.

Viajar dentro del relato que ha creado otro

Alcoba recordó una conversación con una especialista en turismo que le lanzó una pregunta que todavía sigue dando vueltas en su cabeza: si realmente es posible conocer un país haciendo turismo.

Aunque reconoció que la respuesta admite matices, considera que el turismo suele desarrollarse dentro de un recorrido diseñado de antemano. "Cuando vas de turista, viajas dentro de un relato que ha creado otro. Te dicen qué tienes que ver, qué tienes que comer, dónde comprar y cuáles son los lugares imprescindibles".

A su juicio, eso explica por qué muchas veces los propios habitantes de una ciudad apenas se reconocen en las zonas más visitadas por los turistas.

La improvisación también forma parte del viaje

Planificar unas vacaciones puede ser útil para conocer la historia o la cultura del destino, pero Alcoba cree que también conviene dejar espacio para la improvisación. Durante la conversación recordó el consejo que recibió una periodista antes de visitar Túnez: levantarse antes que el resto del grupo para recorrer la ciudad al amanecer.

Una experiencia que, según explicó, permite descubrir escenas cotidianas que rara vez aparecen en las guías de viaje y entender mucho mejor el lugar que se visita. "Dejar que el país llegue a ti" es, para Alcoba, una de las claves para vivir un viaje de una forma diferente.

Otra de las ideas que defendió es la necesidad de viajar sin la presión de verlo absolutamente todo. "No pasa nada por perderse un museo, una escultura o un restaurante si no cogiste mesa", afirmó.

El experto considera que muchos viajeros terminan frustrándose por no haber visitado todos los lugares recomendados, cuando precisamente esos rincones pendientes pueden convertirse en la excusa perfecta para regresar.

Las redes sociales también han cambiado nuestra forma de viajar

Alcoba también llamó la atención sobre el peso que tienen hoy las redes sociales a la hora de elegir destinos o planificar las vacaciones.

En su opinión, muchas personas sienten la necesidad de fotografiar los mismos lugares para demostrar que han estado allí, lo que acaba condicionando la experiencia.

Además, recordó que cada viajero construye su propia imagen de un país y suele pensar que esa es la auténtica. "Todo el mundo quiere que tu experiencia haya sido como la suya", explicó al hablar de esas recomendaciones que reciben quienes vuelven de vacaciones.

¿Cuándo deja uno de ser turista?

Para Jesús Alcoba existe un momento en el que una persona empieza realmente a viajar y deja de comportarse como un simple turista. "Si alguna vez estás en otro país, comiendo su comida, hablando con ellos y te sientes más o menos feliz, sin el ansia de volver a las croquetas de tu madre, eres un viajero", resumió.

Más que acumular fotografías o tachar monumentos de una lista, considera que viajar consiste en dejarse sorprender por el lugar y aceptar que nunca será posible conocerlo por completo.