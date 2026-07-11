Grandvalira inaugura la nueva escultura de la Ossa de Encamp y estrena una experiencia familiar en la montaña

Grandvalira Resorts y el Comú de Encamp han inaugurado en la plataforma de Solanelles la nueva escultura Huellas Alzadas, una obra de la artista andorrana Naiara Galdós que, a partir de este verano, dará la bienvenida a todos los visitantes que accedan al dominio a través del Funicamp.

La pieza se convierte en el nuevo símbolo del sector de Encamp y en el punto de partida de una experiencia familiar que invita a descubrir el patrimonio natural y cultural de la parroquia a través de la figura de la Ossa, uno de sus grandes iconos identitarios. La escultura forma parte de un proyecto impulsado por el Comú de Encamp junto al Consell de Joves, que contempla la creación de una red de 21 espacios naturales señalizados distribuidos por toda la parroquia. Inspirados en la silueta de la Ossa, estos elementos permitirán descubrir algunos de los lagos y cumbres más emblemáticos del territorio, reforzando el vínculo entre paisaje, patrimonio y turismo familiar.

Realizada en acero y con un peso superior a una tonelada, Huellas Alzadas interpreta la figura de la Ossa mediante un juego de láminas metálicas que evocan las curvas de nivel de los mapas topográficos, integrándose de forma natural en el paisaje de alta montaña de Solanelles. La obra toma como inspiración el histórico Baile de la Ossa de Encamp, una de las expresiones culturales más representativas de la parroquia y reconocida por la Unesco dentro de las Fiestas del Oso de los Pirineos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Coincidiendo con la inauguración de la escultura y la apertura estival del Funicamp, Grandvalira pone en marcha Las huellas de la Osa, una nueva actividad pensada para el público familiar que estará disponible del 11 de julio al 8 de septiembre.

La propuesta transforma el recorrido en Funicamp en una aventura participativa. A través de un pasaporte de actividades y diferentes pruebas repartidas entre la base de la telecabina, la estación intermedia de Els Cortals y la plataforma de Solanelles, los participantes descubrirán el entorno natural de Encamp hasta llegar a la nueva escultura, donde culminará la experiencia. La jornada podrá completarse con un menú infantil temático inspirado en la Osa en los establecimientos de restauración de Grandvalira.

Temporada de verano

La inauguración de Huellas Alzadas coincide con el inicio de la temporada estival del Funicamp, que abrirá sus puertas el 11 de julio para convertirse, un verano más, en una de las grandes puertas de entrada a las actividades de naturaleza de Grandvalira.

Desde Solanelles, los visitantes podrán acceder mediante autobús 4x4 al lago y al orri del Cubil, donde se ofrece una visita guiada gratuita para conocer uno de los conjuntos pastoriles mejor conservados de Andorra. También se organizarán actividades familiares de pesca sin muerte con monitor especializado, además de múltiples itinerarios de senderismo adaptados a diferentes niveles y una amplia red de rutas para bicicleta de montaña y bicicleta eléctrica.

En la parada intermedia del Funicamp, en la zona de Els Cortals, la oferta incluye el puente tibetano, el rocódromo exterior y la vía ferrata de Clots de l'Aspra, ideal para quienes quieran iniciarse en esta disciplina acompañados por guías especializados. La experiencia se completa con la oferta gastronómica de Solanelles y Pessons, consolidando el Funicamp como uno de los principales accesos a la montaña durante el verano.

La apertura del Funicamp se enmarca en una nueva temporada de verano en Grandvalira que vuelve a ofrecer una propuesta de actividades de naturaleza, ocio y aventura para todos los públicos. El dominio cuenta con una red de 114 kilómetros de circuitos e-bike donde los amantes de las bicis pueden descubrir sus espectaculares Grandvalira E-Bike Trails, además de propuestas familiares como el Mon(t) Magic Family Park de Canillo o el nuevo Big Jump Park de El Tarter, una de las novedades de este verano. En la plataforma de Soldeu se estrena este fin de semana un nuevo laberinto, una novedad divertida para familias y amigos. La oferta se completa con el Golf Soldeu, el campo de 9 hoyos situado a mayor altitud de Europa, el refugio del Llac de Pessons y una variada propuesta gastronómica de montaña, consolidando Grandvalira como uno de los grandes destinos activos de los Pirineos durante los meses de verano.