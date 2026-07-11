La nueva tecnología que promete acabar con el jet lag antes de aterrizar

Cada vez son más las personas que viajan largas distancias por trabajo o vacaciones y se enfrentan al mismo problema al llegar: el temido jet lag. El cansancio, la falta de concentración o las dificultades para dormir pueden arruinar los primeros días del viaje, especialmente cuando se cruzan varios husos horarios.

Ahora, una nueva tecnología promete reducir esos efectos antes incluso de aterrizar. Se trata de una aplicación desarrollada a partir de la ciencia de los ritmos circadianos que crea un plan personalizado para ayudar al cuerpo a adaptarse al nuevo horario de forma progresiva.

Cómo funciona esta tecnología

La herramienta analiza diferentes datos del viajero, como el itinerario del vuelo, las zonas horarias de origen y destino, los hábitos habituales de sueño e incluso las preferencias personales.

Con toda esa información genera un calendario con instrucciones muy precisas sobre cuándo conviene dormir, permanecer despierto, exponerse a la luz natural o evitarla para que el reloj biológico empiece a ajustarse antes de llegar al destino.

El objetivo es minimizar los síntomas más habituales del cambio horario, entre ellos el insomnio, la fatiga, la somnolencia durante el día o la dificultad para mantener la concentración.

Basada en la ciencia del sueño

La aplicación fundamenta su funcionamiento en los ritmos circadianos, el sistema interno que regula procesos como el sueño, la temperatura corporal o la producción de determinadas hormonas.

Diversos estudios han demostrado que controlar la exposición a la luz y modificar gradualmente los horarios de descanso puede acelerar la adaptación del organismo cuando se producen desplazamientos entre diferentes zonas horarias.

En lugar de esperar a llegar al destino para empezar a recuperarse, el usuario prepara su cuerpo durante los días previos al viaje y también durante el propio vuelo.

Una tendencia que gana peso entre los viajeros

El interés por herramientas enfocadas al bienestar durante los viajes continúa creciendo. Cada vez son más los servicios turísticos que incorporan soluciones relacionadas con el descanso, la salud o la personalización de la experiencia.

En este caso, la aplicación busca convertir un proceso que hasta ahora dependía del paso de los días en una adaptación planificada, con el objetivo de que los viajeros puedan disfrutar del destino o reincorporarse al trabajo con menos molestias tras un vuelo de larga distancia.