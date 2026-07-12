Alarmante número de suspensos en las oposiciones de maestro: "errores de sintaxis, puntuación y comprensión lectora

Los resultados de las pruebas para conseguir una plaza en la enseñanza pública han dibujado un panorama de suspensos generalizados que ha encendido las alarmas en el sector educativo. Aunque los exámenes no están unificados a nivel nacional y varían según la comunidad autónoma, el patrón se repite en buena parte del mapa nacional como Murcia, Castilla La Mancha y Asturias.

Esta tendencia, que los sindicatos tachan de inusual, está convirtiendo la primera fase del proceso en una barrera casi insalvable para miles de aspirantes. Este elevado número de suspensos no solo ha truncado las expectativas de miles de profesionales de la educación, sino que ha situado el foco sobre lo que ocurre dentro de las aulas de examen de las distintas regiones.

El mapa de la 'criba' autonómica

Por territorios, los datos reflejan la dureza del proceso. En la Región de Murcia las calificaciones de los futuros docentes se han desplomado hasta mínimos históricos, suponiendo un auténtico jarro de agua fría, Las primeras correcciones en la que participaban más de 9.450 aspirantes para un total de 1.607 plazas, la tasa de aprobados oscila entre el 24% y el 41%, lo que implica porcentajes de suspensos que rozan el 75% en algunas especialidades.

En Castilla-La Mancha, STECyL sitúa el índice de suspensos en el 53,2%, aunque aquí influye un factor determinante y es que los interinos de esta comunidad no están obligados a examinarse, por lo que muchos deciden no presentarse a última hora si consideran que no van bien preparados.

La situación se vuelve aún más drástica en Castilla y León. Aquí, de los 11.776 opositores que optaban a Secundaria y otros cuerpos, apenas un 17% consiguió salir airoso del primer examen, lo que significó que 999 aspirantes se quedaran sin plaza de golpe tras este exigente filtro inicial.

Por su parte, en Asturias la tasa de personas que no superaron la prueba fue del 63,34%. En las listas asturianas se inscribieron 5.911 profesionales y finalmente se presentaron 5.170. De ellos, más de 3.500 completaron el examen escrito, pero solo 1.314 lograron pasar de fase. El resto, unas 1.586 personas, acudieron únicamente a firmar o abandonaron la sala en la primera media hora reglamentaria, dejando la plantilla en blanco. Es decir, por cada aprobado hubo aproximadamente dos suspensos.

La versión de Educación: mal uso de la puntuación, errores de sintaxis y falta de comprensión lectora y preparación

Ante la reacción de los sindicatos asturianos por la oleada de suspensos exigiendo justificaciones y análisis de lo sucedido, la Consejería de Educación del Principado de Asturias han reaccionado a través de un un comunicado oficial. El departamento que dirige Eva Ledo ha defendido que los tribunales evaluadores actuaron con "generosidad e indulgencia", mostrándose los propios correctores "sorprendidos y entristecidos" por los malos resultados.

Según la administración, más del 30% de los inscritos ni apareció o abandonó el examen a los quince minutos. Para los que sí completaron la prueba, los tribunales señalan de forma unánime que las faltas de ortografía (cuya penalización venía explícita en las bases), el mal uso de la puntuación, los errores de sintaxis, la falta de comprensión lectora y una preparación insuficiente han sido las causas principales de esta avalancha de suspensos. Educación ha concluido asegurando que analizará a fondo los motivos de esta lamentable situación junto a la comunidad educativa para intentar mejorar los resultados en las próximas convocatorias.