Alerta de Consumo por el eclipse en España: usar gafas de sol o radiografías causa lesiones

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha emitido una alerta pública con las pautas de seguridad obligatorias para la observación del eclipse solar total que cruzará España el próximo 12 de agosto de 2026. Las autoridades advierten de que mirar directamente al Sol sin la protección adecuada provoca lesiones graves y permanentes en la retina, un riesgo que se mantiene activo incluso durante las fases en las que el disco solar se encuentre parcialmente cubierto por la Luna.

El fraude de los filtros caseros

El departamento gubernamental incide de forma específica en que las gafas de sol convencionales, independientemente de su nivel de opacidad o de la calidad de sus lentes, carecen por completo de la capacidad de filtrado necesaria para la observación directa. Sanidad y Consumo invalidan de forma tajante el uso de materiales domésticos habituales como radiografías, CDs, DVDs, cristales ahumados, gafas 3D de cine o cualquier tipo de lente oscura que no cuente con una certificación expresa. La seguridad ocular durante el evento astronómico no está vinculada al color o la oscuridad del material, sino al cumplimiento estricto de las propiedades técnicas de filtrado homologadas.

La homologación técnica obligatoria

Para garantizar la seguridad de los ciudadanos, el Gobierno establece que cualquier protector que se adquiera debe contar obligatoriamente con el marcado CE, el cual acredita el cumplimiento de la normativa de la Unión Europea. El producto debe exhibir de forma visible la referencia técnica a la norma EN ISO 12312-2:2015 o, en su defecto, la norma internacional ISO 12312-2:2015, específicas para la observación solar directa. Asimismo, el documento oficial exige que los visores incluyan de manera clara los datos del fabricante o importador, además de las instrucciones de uso. Los usuarios deben verificar de manera previa que el filtro no presente rayaduras, roturas, burbujas ni ninguna zona clara visible.

Protocolo de observación segura

El protocolo dictado para el día del eclipse obliga a colocarse las gafas protectoras antes de dirigir la mirada al Sol y prohíbe retirarlas en cualquier momento de la observación de las fases parciales. El ministerio remarca la necesidad de supervisar de forma constante a niños y personas mayores para impedir accidentes visuales. Por último, el comunicado recuerda que queda totalmente prohibido mirar al Sol a través de cámaras, prismáticos o telescopios tradicionales, dado que estos dispositivos ópticos requieren de la instalación previa de filtros solares específicos profesionales para no destruir los ojos de los usuarios.