¿Quién es el "Joker de San Fermín"?: estos son los motivos por los que ha sido detenido

Los Sanfermines 2026 se recordarán por muchas imágenes espectaculares, pero ninguna tan surrealista como la del archienemigo de Batman esquivando a los toros en Pamplona. Caracterizado con un llamativo pelo verde y la inquietante sonrisa roja dibujada sobre el rostro blanco, un corredor estadounidense ha revolucionado las fiestas tras pasar de protagonizar una escena de la película de Batman a terminar escoltado por la Policía Municipal.

¿Quién es el villano de los encierros?

Detrás del maquillaje del célebre antagonista de Gotham se esconde Lacey Mrzena, un joven originario de Chicago (Estados Unidos) que en sus perfiles de Instagram y TikTok se hace llamar 'Straightdroplace'.

No se trata de un disfraz ocasional, Mrzena va con el pelo verde en su vida diaria y en sus redes podemos ver como asiste a otros eventos internacionales vistiendo la misma estética. Después de llamar la atención de las cámaras en las primeras jornadas, su identidad saltó a la luz por sus arriesgadas maniobras, encendiendo las alarmas de las autoridades.

El sábado 11 de julio durante el quinto encierro, protagonizado por los toros de la ganadería de José Escolar. el estadounidense estaba situado en el tramo final del recorrido, cerca del callejón, cuando fue arrollado y pisoteado por las reses.

Sin embargo, lo que desató la polémica no fueron esas imágenes, sino su reacción inmediata, y es que tras levantarse, sacó su teléfono móvil para grabarse en carrera delante de un toro y un cabestro, Extendiendo incluso el brazo para tocar directamente a uno de los animales.

Tras terminar el encierro, entró al ruedo en la suelta de vaquillas, donde una res le dio una espectacular voltereta. Pese a ser auxiliado para salir, volvió a entrar a la arena, momento en que la Policía Municipal lo abordó, lo identificó y lo expulsó escoltado.

La Ordenanza del Encierro de Pamplona busca erradicar la peligrosa moda de grabar las carreras desde dentro, una prioridad que este año ya se ha saldado con la incautación de 54 gafas inteligentes con cámara.

Según el artículo 11 de la normativa, está terminantemente prohibido usar dispositivos de grabación sin autorización o realizar actos que desvíen a las reses. Mrzena se enfrenta ahora a una denuncia cuyas multas oscilan entre los 600 y los 6.000 euros.

La versión del "Joker"

Este mismo domingo 12 de julio, durante el sexto festejo, el joven intentó volver a colarse en el recorrido a la altura de la calle Estafeta mientras se grababa con el móvil. No obstante, los agentes lo interceptaron y lo expulsaron antes del inicio.

Ese mismo domingo, Mrzena utilizó sus redes sociales para defenderse. Bajo el título de 'Prison Break 2026', el estadounidense denunció estar sufriendo discriminación y prejuicios debido a "noticias falsas" que lo han convertido, según sus declaraciones, en un "objetivo policial":

"La policía me está usando como ejemplo para hacer cumplir la prohibición de grabar en el evento. Yo no grabo y puedo correr, pero me están discriminando", aseguró en Instagram contradiciendo las imágenes que se pueden ver de él en las redes sociales.