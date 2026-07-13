Bruno Mars homenajea a España cortando jamón Maldonado en el metropolitano en la noche del pase a semifinales

El cantante estadounidense Bruno Mars protagonizó uno de los momentos más comentados de su regreso a España al cortar y degustar en pleno concierto una pata de jamón ibérico de la firma extremeña Maldonado, ante las 50.000 personas que llenaron el viernes el Riyadh Air Metropolitano de Madrid en la primera de sus dos citas dentro de la gira The Romantic Tour.

El gesto llegó al cierre de Leave the Door Open, el tema que Mars interpretó a dúo con Anderson .Paak, su compañero en el proyecto Silk Sonic. Paak apareció en escena con una paletilla al hombro y Mars respondió haciéndose traer un jamonero con su propia pieza, de la que cortó personalmente una loncha que degustó sin dejar de cantar, entre las risas del público y de los propios artistas.

A diferencia de otras paradas europeas de la gira, como Berlín o París, donde el artista lució la camiseta de la selección local, en Madrid Mars optó por un guiño a la gastronomía española con una de las piezas más exclusivas del ibérico de bellota: el jamón de Maldonado, ganadería y secadero de Alburquerque (Badajoz) presente en la alta restauración internacional.

La velada coincidió además con el partido de cuartos de final del Mundial entre España y Bélgica, y las gradas corearon los goles de Fabián y Merino durante el concierto, el segundo de ellos en pleno Uptown Funk, fundiendo la celebración deportiva con uno de los mayores éxitos del artista.

Mars, que no actuaba en España desde 2018 —también en el estadio del Atlético de Madrid, entonces con la gira 24K Magic—, presentó los temas de The Romantic, su primer álbum en solitario en diez años, en un repertorio que recorrió el funk, el soul e incluso la salsa, con un homenaje a Willie Colón y La Murga.